همه استانداران و فرمانداران با تمام توان پای کار هستند

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی ضمن گرامیداشت یاد زعیم امت حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای و تبریک انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین اظهار کرد: اوایل امسال شاید بعد از چند دهه اولین بار بود که به اتفاق استانداران سراسر کشور خدمت زعیم شهیدمان مقام معظم رهبری رسیدیم و در آنجا ایشان ضمن تفقد و ارتباط گرم با استانداران توصیه فرمودند که شما مدیران همه‌جانبه هستید و همه امور استان را باید پیگیری و هدایت کنید.

وزیر کشور افزود: ایشان توصیه فرمودند که ان‌شاءالله دولت اختیارات لازم را به استانداران بدهد و دقیقاً هم امروز شاهد هستیم که توصیه‌های ایشان تا چه اندازه در عملکرد استانداران مؤثر بوده است.

مومنی با اشاره به گزارش‌گیری روزانه از استانداران اظهار کرد: همه استانداران تأکید دارند که خیالتان از استان تحت نظرشان و امور روزمره آن راحت باشد و به فکر نبرد با دشمن و کمک به نیروهای مسلح باشید.

وزیر کشور ضمن تأکید بر روند قابل‌قبول امور جاری و روزمره مردم تحت نظارت استانداران گفت: در موضوع کالاهای اساسی، مواد غذایی و انرژی که جزو اولویت‌های اساسی است، از قبل پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و ذخایر به اندازه کافی است؛ اما مردم عزیز ما نباید از صرفه‌جویی به‌ویژه در حوزه انرژی غافل شوند.

وزیر کشور با اشاره به جلسه‌ای که با استاندار تهران داشت افزود: خوشبختانه تمام اقلام ضروری در استان تهران نیز فراهم است و امور به نحو قابل‌قبولی جاری است.

مومنی با تاکید بر امنیت کامل مرزها گفت: الحمدلله امنیت مرزها توسط مرزبانان غیور نیروهای مرزبانی، نیروهای مسلح و همچنین توسط مرزبانان مردمی ما یعنی همه مردم مناطق مرزنشین کاملاً برقرار است.

وی افزود: مرزبان اصلی ما در واقع مردم عزیز مناطق مرزنشین هستند که با حضور در صحنه آمادگی و بیعت‌ خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی مجدداً اعلام کردند. ما به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم پای دشمن به خاک ایران باز شود.

اسکندر مؤمنی در خصوص حوزه امنیت عمومی ضمن تقدیر از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، بسیج و به‌ویژه فراجا اظهار کرد: مصوبات شورای امنیت کشور از همان روزهای اول ناظر بر تأمین امنیت عمومی مردم بود و علی‌رغم همه مشکلات در همه معابر، کوچه‌ها و محلات با روش‌های مختلف از جمله ایست‌های بازرسی، امنیت برقرار است.

وی افزود: امور حوزه امنیت عمومی خوشبختانه به‌خوبی پیش می‌رود و ما شرایط خوبی داریم؛ آرامش برقرار است و زندگی در میان مردم جاری است.

وی افزود: دشمن رذل از هیچ شنائتی فروگذار نیست، اصولاً هیچ خط قرمزی ندارد و قوانین و حقوق بین‌المللی و کنوانسیون‌ها برایش معنایی ندارد؛ بر اساس بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی حمله به مراکز امدادی، درمانی، آموزشی، ابنیه تاریخی، بیمارستان‌ها و اماکن مذهبی ممنوع است و جنایت جنگی محسوب می‌شود اما دشمن به تمامی این مراکز حمله کرده است.

وزیر کشور ضمن تقدیر از نیروهای مسلح اظهار کرد: باید به توانایی و آمادگی نیروهای مسلحمان دست‌مریزاد گفت.

وزیر کشور همچنین از همه رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی که شبانه‌روز انسجام و وحدت حضور را تقویت می‌کنند و پیروزی‌های رزمندگان را به تصویر می‌کشند، تقدیر کرد.

وزیر کشور تقدیر و تشکر اصلی را از آن مردم ایران دانست و گفت: مردم عزیز ما در این دوران حساس، نقش خود را به نحو احسن ایفا کردند؛ آن‌ها زیر بمباران دشمن و با زبان روزه، تا پاسی از شب در خیابان‌ها، معابر و میادین حضور دارند.

وی افزود: من فکر می‌کنم تقسیم کار بسیار خوبی صورت گرفته است که در آن نیروهای مسلح و رزمندگان عزیزمان حضور در میدان جنگ و مردم عزیزمان حضور در خیابان‌ها را بر عهده گرفتند.

وزیر کشور ضمن تقدیر از بصیرت مردم خواهان همکاری هرچه بیشتر با نیروی انتظامی شد و افزود: هرگونه اقدام، رفتار، جابجایی و نقل و انتقال مشکوک حتماً باید اطلاع داده شود.

وی بزرگترین عامل پیروزی را وحدت و همبستگی ملی دانست و گفت: شاید اثر وحدت و همبستگی ملی از موشک ها هم بیشتر باشد؛ خدشه در انسجام ملی از جانب هیچ گروه و دسته‌ای به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و باید از هر چیزی که انسجام و وحدت ملی را خدشه‌دار کند پرهیز کرد.

مومنی در پایان تاکید کرد: من مطمئن هستم ان‌شاءالله با زعامت ولی امر جدید مسلمین و با توکل بر خدا و همچنین با آرامش، وحدت و همبستگی ملی که این روزها به اوج خود رسیده‌است، به حول و قوه الهی ما پیروزی نهایی این جنگ خواهیم بود.