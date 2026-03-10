به گزارش ایلنا، بیانیه حزب اسلامی کار به مناسبت انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بار دیگر آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌ها این مدعیان دروغین و فریبکار حقوق بشر باحمله وحشیانه به ایران اسلامی و کشتار ددمنشانه جمع کثیری از مردم این مرز و بوم جنایتی وحشتناک را مرتکب شده و در اقدامی نامتعارف که در طول تاریخ بی‌سابقه است،حین مذاکرات، ناجوانمردانه رهبر سیاسی و مذهبی ایران و خانواده شریف ایشان را به شهادت رسانده و همچنین جمعی از مسئولین نظامی کشور و مردم کوچه و بازار را به خاک وخون کشیدند. در این حملات وحشیانه هیچ یک از مظاهر تمدن بشری مانند دبستان‌ها،دبیرستان‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز تحقیقاتی و حتی گروه‌های امدادی مانند هلال احمر از دشمنی و خباثت آنها بی بهره نماندند.خون بیش از هزار ایرانی از جمله صدها کودک مظلوم را تا کنون برزمین جاری کردند.

این اقدام خصمانه که منجر به شهادت رهبرعالیقدرنظام جمهوری اسلامی شد،نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل،حاکمیت ملی کشورها و تمامی موازین انسانی است.

بی‌تردید ملت ایران این جنایات را هرگز فراموش نخواهد کرد و حافظه تاریخی جهانیان نیز، عاملان و حامیان این اقدامات ضدانسانی را به‌روشنی به خاطر خواهند سپرد.

حزب اسلامی کار ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های داغدار و ملت شریف کشورمان وباقدردانی از اقدام بموقع و ارزشمند مجلس خبرگان رهبری در این مقطع خاص و حساس زمانی، انتخاب آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی را تبریک گفته و بر ضرورت حفظ وحدت ملی، همدلی میان آحاد جامعه و همگرایی همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی در دفاع از منافع ملی و عبور از شرایط حساس کنونی تأکید می‌کند.

در این مسیر، اجرای دقیق سیاست‌های کلان کشور در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی، بین‌المللی و تلاش برای رشد و توسعه پایدار و متوازن ایران اسلامی را یک ضرورت راهبردی و ملی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می داند.

در پایان حزب اسلامی کار ضمن دعوت از همه جریان‌های سیاسی، نخبگان، احزاب، نهادهای حاکمیتی، دستگاه‌های دولتی، سایر قوا و اقشار مختلف مردم برای حفظ آرامش، همبستگی و مسئولیت‌پذیری ملی، اعلام می‌دارد که ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و اراده ملی، از این مقطع تاریخی نیز با سربلندی عبور خواهد کرد و دشمنان و تجزیه طلبان را در تحقق اهدافشان ناکام خواهند گذاشت.

روابط عمومی حزب اسلامی کار