بحرینی:
هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است
به گزارش ایلنا، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، روز سهشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ در نشست کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد با محکوم کردن حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، این اقدام را تجاوزی غیرقانونی و غیرقابل توجیه علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و مردم ایران دانست.
بحرینی در سخنان خود اظهار داشت که در تاریخ ۲۸ فوریه، رژیم ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل اقدام به حملهای غیرقانونی و غیرقابل توجیه علیه جمهوری اسلامی ایران کردند که به شهادت رهبر عالی ملی و مذهبی ایران انجامید و با این اقدام، آمریکا و اسرائیل بار دیگر از یک خط قرمز مهم عبور کردند.
سفیر ایران در ژنو با اشاره به ابعاد حقوقی این اقدام تأکید کرد که حملات انجامشده نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل از جمله بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و نیز قاعده آمره منع توسل به زور است.
علی بحرینی در ادامه سخنان خود گفت رژیم اسرائیل با سیاستهای جنگطلبانه خود، ایالات متحده و کل منطقه خاورمیانه را به یک جنگ تمامعیار کشانده است. این رژیم تلاش دارد از طریق جنگ و تجاوز، خود را بر منطقه تحمیل کند و در پیگیری اهداف توسعهطلبانه خود به تداوم جنگ و خونریزی متکی است. وی همچنین ابراز تأسف کرد که ایالات متحده در مسیر سیاستهای رژیم اسرائیل حرکت میکند و تصمیمات مربوط به واشنگتن تحت تأثیر سیاستهایی است که در اسرائیل طراحی میشوند.
نماینده دائم ایران در ژنو همچنین تصریح کرد هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، زیرساختهای حیاتی و اهداف غیرنظامی از سوی آمریکا و اسرائیل و ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی، مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است.
بحرینی افزود، در نتیجه حملات کورکورانه و جنایتکارانه رژیم اسرائیل و امریکا علیه مناطق غیرنظامی، شمار زیادی از شهروندان بیگناه از جمله زنان و کودکان جان خود را از دست دادهاند. تاکنون ۶۵ مدرسه و دهها مرکز بهداشتی و درمانی هدف حمله قرار گرفتهاند. در پی این حملات بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی کشته شدهاند و ۳۲ مرکز پزشکی و دارویی آسیب دیدهاند. بحرینی همچنین به حملهای به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب اشاره کرد که به شهادت ۱۶۸ کودک بیگناه و زخمی شدن تعداد زیادی دیگر انجامیده است.
سفیر کشورمان در ژنو گفت این تجاوز در شرایطی انجام شد که ایران به درخواستهای جامعه بینالمللی برای توجه به نگرانیها درباره برنامه هستهای صلحآمیز خود، پاسخ سازنده داده بود. هدف تهران از ورود به مذاکرات، اثبات ماهیت کاملاً صلحآمیز فعالیتهای هستهای، تأکید بر اینکه ایران هرگز به دنبال سلاح هستهای نبوده است.
نماینده دائم ایران در ژنو افزود: «ایران همچنین هشدار داده بود که هرگونه تجاوز علیه این کشور پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران خواهد داشت. با این حال، ایران هیچ خصومتی با کشورهای همسایه ندارد و به حاکمیت و تمامیت ارضی آنها احترام میگذارد.» بحرینی در عین حال تصریح کرد که در چارچوب دفاع مشروع، تمام پایگاهها، تجهیزات و منافع آمریکا در منطقه که برای انجام حملات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفتهاند، اهداف مشروع برای پاسخ ایران محسوب میشوند.
علی بحرینی همچنین اتهامات مربوط به حمله ایران به اهداف غیرنظامی را بهطور کامل رد کرد و نسبت به عملیاتهای ساختگی یا پرچم دروغین توسط عوامل موساد و سیا برای کشاندن کشورهای منطقه به این جنگ هشدار داد. او تأکید کرد هیچ کشوری نمیتواند انتظار داشته باشد که در حالی که از پایگاههای نظامی خارجی در منطقهاش مورد حمله قرار میگیرد، منفعل باقی بماند.
وی تأکید کرد طرفی که باید جنگ را پایان دهد، آغازکننده آن است، نه کشوری که از خود دفاع میکند.
سفیر ایران در ژنو در پایان با تأکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران به صلح پایدار و بلندمدت گفت جنگ ممکن است بهصورت یکجانبه آغاز شود، اما صلح چیزی نیست که تنها توسط یک طرف برقرار شود. او تصریح کرد در صورتی که جنگ بر ایران تحمیل شود، این کشور برای دفاع قاطع و طولانیمدت از خود آمادگی کامل دارد.
بحرینی همچنین خطاب به کشورهای منطقه هشدار داد که حضور پایگاههای نظامی آمریکا امنیتی برای آنها به همراه نخواهد داشت و در اختیار قرار دادن قلمرو خود برای حمله به ایران نقض آشکار حقوق بینالملل و اصول حسن همجواری است.
نماینده دائم ایران در ژنو در پایان از جامعه بینالمللی خواست سکوت خود را بشکنند و جنایات آمریکا و اسرائیل را بهصراحت محکوم کنند. وی همچنین هشدار داد که بیتفاوتی در برابر یکجانبهگرایی، تجاوز و نقض مکرر منشور ملل متحد به تداوم چنین اقدامات غیرقانونی دامن میزند و در نهایت امنیت همه کشورها را تهدید خواهد کرد.