پیام نماینده ولی فقیه در سپاه برای انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی



بسم الله الرحمن الرحیم

الیوم یئس الذین کفروا من دینکم



با عرض تسلیت شهادت امام و فرماندهی بی‌نظیر و علی زمان که با حکمت، شجاعت و مجاهدت در عرصه های مختلف به صورت معجزه آسا انقلاب اسلامی و حقیقت دین و حاکمیت الهی را در بیش از ۳۷ سال به بهترین وجه هدایت و مدیریت کرد و سرانجام پاداش این جهاد و مقاومت را در ماه مبارک رمضان با بزرگترین هدیه الهی دریافت کرد و به همراه برخی از اعضای خانواده به فیض عظما شهادت نائل گردید.



با حمد و سپاس الهی که مزد پاداش مجاهدت‌ها و مقاومت امت انقلابی را در لیله القدر با هدایت اعضای مجلس خبرگان برجسته‌ترین و شایسته‌ترین خلف صالح آن امام را برای رهبری و فرماندهی ما عطا فرمود و دشمنان را مایوس و قلوب دوستان و جبهه انقلاب و مقاومت را امیدوارتر، مصمم‌تر و قدرتمندتر فرمود، شخصیتی که از جنس امامین انقلاب می باشند، ولایت و رهبری او تضمین کننده حرکت همراه با پیشرفت و پیروزی‌های بزرگ جبهه حق و اسلام خواهد بود شخصیتی که در فقاهت، عدالت، درایت، مردمداری تسلط کامل بر اوضاع جهانی و کشور، شجاعت، ایثار، جهاد و سیاست و کیاست همانند پدر بزرگوارش بی‌نظیر می‌باشند.



این اقدام خبرگان با هدایت و الهام و عنایت و نصرت الهی بود که نگذاشت نام و راه و صراط مستقیم خامنه‌ای بزرگ تعطیل شود با تبریک ولایت و رهبری و فرماندهی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظله العالی) به شما پاسداران و بسیجیان مجاهد و بصیر و مقاوم و سربازان ولایت رجاء واثق دارم با عزمی راسخ‌تر و با نشاط و امید و بصیرت و شجاعت و قدرت تمام در سنگر نشینی از انقلاب این راه را ادامه می‌دهید و امام و رهبر جدید را مانند امام شهیدان، فرمانبری کامل، سربازی فداکار و آماده جانفشانی می‌باشید تا مثل گذشته ماندگاری انقلاب و نظام مقدس اسلامی راتا ظهور بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف استمرار خواهید بخشید.



امیدوارم خداوند متعال درجات عالی آن امام شهید و خانواده بزرگ او را که همگی از شهیدان انقلاب اسلامی و جهاد و مقاومت می باشند، متعالی گرداند و ما را با سربازی و مجاهدت لایق و شایسته شهادت در راه خود قرار دهد. آن شهادت گوارای شهیدان لایق فرحین بما اتاهم الله را به شما تسلیت و این انتخاب الهی را تبریک می‌گویم.



عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی