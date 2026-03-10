پیام نماینده ولی فقیه در سپاه برای انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی در پیامی تاکید کرد: با حمد و سپاس الهی که مزد پاداش مجاهدت‌ها و مقاومت امت انقلابی را در لیله القدر با هدایت اعضای مجلس خبرگان برجسته‌ترین و شایسته‌ترین خلف صالح آن امام را برای رهبری و فرماندهی ما عطا فرمود و دشمنان را مایوس و قلوب دوستان و جبهه انقلاب و مقاومت را امیدوارتر، مصمم‌تر و قدرتمندتر فرمود.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام نماینده ولی فقیه در سپاه به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم 
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم


با عرض تسلیت شهادت امام و فرماندهی بی‌نظیر و علی زمان که با حکمت، شجاعت و مجاهدت در عرصه های مختلف به صورت معجزه آسا انقلاب اسلامی و حقیقت دین و حاکمیت الهی را در بیش از ۳۷ سال به بهترین وجه هدایت و مدیریت کرد و سرانجام پاداش این جهاد و مقاومت را در ماه مبارک رمضان با بزرگترین هدیه الهی دریافت کرد و به همراه برخی از اعضای خانواده به فیض عظما شهادت نائل گردید.

با حمد و سپاس الهی که مزد پاداش مجاهدت‌ها و مقاومت امت انقلابی را در لیله القدر با هدایت اعضای مجلس خبرگان برجسته‌ترین و شایسته‌ترین خلف صالح آن امام را برای رهبری و فرماندهی ما عطا فرمود و دشمنان را مایوس و قلوب دوستان و جبهه انقلاب و مقاومت را امیدوارتر، مصمم‌تر و قدرتمندتر فرمود، شخصیتی که از جنس امامین انقلاب می باشند، ولایت و رهبری او تضمین کننده حرکت همراه با پیشرفت و پیروزی‌های بزرگ جبهه حق و اسلام خواهد بود شخصیتی که در فقاهت، عدالت، درایت، مردمداری تسلط کامل بر اوضاع جهانی و کشور، شجاعت، ایثار، جهاد و سیاست و کیاست همانند پدر بزرگوارش بی‌نظیر می‌باشند.

این اقدام خبرگان با هدایت و الهام و عنایت و نصرت الهی بود که نگذاشت نام و راه و صراط مستقیم خامنه‌ای بزرگ تعطیل شود با تبریک ولایت و رهبری و فرماندهی حضرت آیت الله  سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظله العالی) به شما پاسداران و بسیجیان مجاهد و بصیر و مقاوم و سربازان ولایت رجاء واثق دارم با عزمی راسخ‌تر و با نشاط و امید و بصیرت و شجاعت و قدرت تمام در سنگر نشینی از انقلاب این راه را ادامه می‌دهید و امام و رهبر جدید را مانند امام شهیدان، فرمانبری کامل، سربازی فداکار و آماده جانفشانی می‌باشید تا مثل گذشته ماندگاری انقلاب و نظام مقدس اسلامی راتا ظهور بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف استمرار خواهید بخشید.

امیدوارم خداوند متعال درجات عالی آن امام شهید و خانواده بزرگ او را که همگی از شهیدان انقلاب اسلامی و جهاد و مقاومت می باشند، متعالی گرداند و ما را با سربازی و مجاهدت لایق و شایسته شهادت در راه خود قرار دهد. آن شهادت گوارای شهیدان لایق فرحین بما اتاهم الله را به شما تسلیت و این انتخاب الهی را تبریک می‌گویم.

عبدالله حاجی صادقی
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
