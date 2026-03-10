به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی با بیان اینکه ترامپ رئیس جمهور متوهم آمریکا ی جنایتکار با هدف حفظ رژیم کودک کش صهیونیستی و به بهانه ی دفاع از مردم ایران عزیز، تجاوز وحشیانه ای را علیه کشور عزیز ما آغاز کرد، گفت: ترامپ زمانیکه ارتش خود را در مقابل نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی گرفتار دید برای جبران شکست خود همان مردمی را که با شعار دفاع از آنان جنگ را شروع کرده بود را زیر بمباران قرار داده و زنان و مردان و کودکان بی‌گناه را هدف قرار می دهد.