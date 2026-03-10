آمریکایی‌ها از مردم منطقه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند
​سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح گفت: برخی از فرماندهان و سربازان آمریکایی پس از فرار از باتلاق مرگ در برابر هجوم مقتدرانه نیرو‌های مسلح از مردم کشور‌های منطقه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.

به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی با بیان اینکه ترامپ رئیس جمهور متوهم آمریکا ی جنایتکار  با هدف حفظ رژیم کودک کش صهیونیستی و به بهانه ی دفاع از مردم ایران عزیز، تجاوز وحشیانه ای را علیه کشور عزیز ما آغاز کرد، گفت: ترامپ زمانیکه ارتش خود را در مقابل نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی گرفتار دید برای جبران شکست خود همان مردمی را که با شعار دفاع از آنان جنگ را شروع کرده بود را زیر بمباران قرار داده و زنان و مردان و کودکان بی‌گناه را هدف قرار می دهد.

 

به گفته سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح ایران مقتدر و ملت قهرمانش، غرور ترامپ و قدرت پوشالی ارتش گرفتار شده در باتلاق را شکست و جهانیان فهمیدند حضور آمریکای جنایتکار در منطقه غرب آسیا علاوه بر آنکه منشأ همه ی ناامنی هاست.

سردار ابوالفضل شکارچی در پایان تاکید کرد: این ارتش پوشالی حتی قادر به تامین امنیت خود نمی باشد لذا برخی از فرماندهان و سربازان آمریکایی پس از فرار از باتلاق مرگ در برابر هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح از مردم کشورهای منطقه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند‌.

