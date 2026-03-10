به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۲۸ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است:



شلیک منظومه هدفمند موشک‌های قدرتمند و راهبردی «قدر، عماد و فتاح» و موشک هایپرسونیک «خیبر» در موج سی و چهارم عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک «یاعلی بن ابیطالب علیه السلام»، میدان جنگ با متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی را وارد مرحله جدیدی ساخت.



محل تجمع سربازان آمریکایی در 2 پایگاه «الظفره« و «الجفیر» با شلیک موشک‌های هوافضای سپاه و پیش قراولی پهپادهای تهاجمی مورد هدف موثر قرار گرفتند.



پایگاه‌های نظامی واقع در شمال اراضی اشغالی فلسطین بویژه پایگاه هوایی «رمات دیوید» و فرودگاه غیرنظامی در حیفا و لانچرهای موشکی پنهان شده ارتش صهیونیستی در «بنی براک» در شرق تل آویو، مورد اصابت موشک‌های قدرتمند ایرانی قرار گرفتند.



تلاش نامتعارف، غیرمشروع و غیرقانونی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در تهاجم به زیرساخت‌های ایران و کشتار غیرنظامیان بی پاسخ نخواهد ماند. بانک اهداف ایران برای حمله به منابع نظامی و زیرساختی آمریکا و رژیم‌صهیونیستی در منطقه 10 برابر اهداف در اختیار دشمنان ناتوان است. امنیت و ثبات در منطقه یا برای همه است یا برای هیچ کس.