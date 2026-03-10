اطلاعیه شماره ۲۸/

امنیت و ثبات در منطقه یا برای همه است یا برای هیچ کس

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۸ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: تلاش نامتعارف، غیرمشروع و غیرقانونی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در تهاجم به زیرساخت‌های ایران و کشتار غیرنظامیان بی پاسخ نخواهد ماند. بانک اهداف ایران برای حمله به منابع نظامی و زیرساختی آمریکا و رژیم‌صهیونیستی در منطقه 10 برابر اهداف در اختیار دشمنان ناتوان است. امنیت و ثبات در منطقه یا برای همه است یا برای هیچ کس.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۲۸ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است:

شلیک منظومه هدفمند موشک‌های قدرتمند و راهبردی «قدر، عماد و فتاح» و موشک هایپرسونیک «خیبر» در موج سی و چهارم عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک «یاعلی بن ابیطالب علیه السلام»، میدان جنگ با متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی را وارد مرحله جدیدی ساخت.

محل تجمع سربازان آمریکایی در 2 پایگاه «الظفره« و «الجفیر» با شلیک موشک‌های هوافضای سپاه و پیش قراولی پهپادهای تهاجمی مورد هدف موثر قرار گرفتند.

پایگاه‌های نظامی واقع در شمال اراضی اشغالی فلسطین بویژه پایگاه هوایی «رمات دیوید» و فرودگاه غیرنظامی در حیفا و لانچرهای موشکی پنهان شده ارتش صهیونیستی در «بنی براک» در شرق تل آویو، مورد اصابت موشک‌های قدرتمند ایرانی قرار گرفتند.

تلاش نامتعارف، غیرمشروع و غیرقانونی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در تهاجم به زیرساخت‌های ایران و کشتار غیرنظامیان بی پاسخ نخواهد ماند. بانک اهداف ایران برای حمله به منابع نظامی و زیرساختی آمریکا و رژیم‌صهیونیستی در منطقه 10 برابر اهداف در اختیار دشمنان ناتوان است. امنیت و ثبات در منطقه یا برای همه است یا برای هیچ کس.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
