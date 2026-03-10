موضع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال تحولات لبنان، اوج ریاکاری و استاندارد دوگانه است

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به موضع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در انتقاد از مقاومت مردم لبنان در برابر جنایات اسرائیل، نوشت:

این اوج ریاکاری و استاندارد دوگانه است؛ زمانی که رژیم اسرائیل در #غزه در حال ارتکاب نسل‌کشی بود، هزاران نفر را در لبنان قتل‌عام می‌کرد، به چندین کشور حمله و بارها آتش‌بس‌ها را هم در غزه و هم در لبنان نقض می‌کرد، اتحادیهٔ اروپا بی‌تفاوت بود—در حالی که برخی از کشورهای عضو آن همچنان مشغول ارسال تسلیحات به رژیم اشغالگر بودند.

اما اکنون که #لبنان مقاومت می‌کند، ناگهان به یاد «حقوق بین‌الملل» افتاده‌اند.

چگونه شما مدعی نمایندگی ملت‌هایی هستید که در محکومیت جنایت‌های اسرائیل را فریاد می‌زنند؟

