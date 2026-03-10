بیانیه سپاه درباره مراسم تشییع پیکر مطهر فرماندهان شهید

«بسم‌الله الرحمن الرحیم مِن المُومنین رجال صَدقوا ما عاهَدوا الله علیه فمِنهُم من قضی نَحبه ومِنهم من یَنتظر وما بَدلوا تَبدیلا(سوره احزاب -آیه ٢٣) با عرض تسلیت و تبریک مجدد شهادت مقتدای نستوه، شجاع، بصیر، مجاهد و خستگی نایذیر ایران و جهان اسلام، آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز (رضوان الله تعالی علیه)، و جمعی از فرماندهان شجاع و دلاور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و شماری از مردم مظلوم و بیگناه ایران که در حمله ددمنشانه اشقیای زمانه، رژیم تروریستی آمریکا و رژیم اهریمنی صهیونی به شهادت رسیدند، به استحضار مردم شریف، مجاهد و قهرمان تهران می رساند:

مراسم تشییع پیکر مطهر فرماندهان شهیدگرانقدر که عمر خویش را در مسیر پاسداری از استقلال، امنیت و عزت کشور بازتابی از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری کردند و نام و یادشان برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران جاودان خواهد ماند، فردا چهارشنبه ۲۰ اسفندماه همزمان با سالروز شهادت مولی الموحدین حضرت علی علیه السلام از ساعت ۱۳:۳۰ از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا برگزار خواهد شد.

اسامی شهیدان گرانقدر:

۱.امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی

۲.سردار سپهبد شهید محمد پاکپور

۳.امیر دریاسالار شهید علی شمخانی

۴.امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده

۵.سردار سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی

و جمعی از فرماندهان و همراهان و مردم شریف کشور که در این جنایت به شهدات رسیدند.

از عموم مردم شریف، قدرشناس مقاوم و سرافراز تهران دعوت می‌شود با حضور گسترده، پرشور، حماسی و عاشورایی خود در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام والای این شهیدان بویژه قائد شهید امت، و خانواده‌های معظم شهدا؛ بر تداوم راه پرفروغ و تمدن ساز آنان و صیانت از میراث گران سنگشان که جهاد، ایثار ، فداکاری و جانبازی در راه عزت و سربلندی ایران عزیز است تاکید ورزند.»