

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم (نساء آیه ۵۹)



محضر مبارک‌ حضرت آیت اللّه سید مجتبی حسینی خامنه‌ای( مدظله‌العالی)

با عرض تسلیت شهادت و عروج ملکوتی مجاهد نستوه، مولا‌ و مقتدای آزادگان جهان، رهبر فرزانه و حکیم عظیم الشان انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه‌الزکیه) و جمعی از خانواده معزز، فرماندهان و مردم مظلوم و کودکان بی گناه مینابی به‌ همه آزادیخواهان جهان و امت شریف، بصیر و شجاع ایران اسلامی و خصوصا معظم‌له و خاندان محترم.



تدبیر مهم و ارزشمند نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری که به بهترین شکل و در شرایط سخت جنگی، و با هوشمندی و درایت در سریع‌ترین زمان ممکن، برای عبور نظام مقدس جمهوری اسلامی از این پیچ تاریخی بسیار حساس وظیفهٔ خود را در انتخاب شایسته فقیه عادل، زمانشناس، سیاستمدار، عالم عامل، مدیر و مدبر، ولی فقیه و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای( مدظله‌العالی) محقق نمودند بسیار قابل تقدیر و تحسین است.



این انتخاب نیکو و مبارک را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحناله‌الفدا) و ملت شریف، قدرشناس، بصیر و ولایت مدار ایران اسلامی و مظلومان و مستضعفین جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.



اینجانب ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی، با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا اعلام بیعت نموده و تحت فرمان معظم له تمام ظرفیت و تلاش خود را به کار خواهم گرفت تا تحت رهبری و فرماندهی آن فقیه عادل و عامل آرمان‌های انقلاب اسلامی و تدابیر معظم‌له را محقق نمایم و از این پس این وظیفهٔ ما وهمه مسئولان و مردم است که در پاسداری از خون شهیدان انقلاب مخصوصا سیدالشهدای ایران اسلامی آیت الله العظمی امام خامنه‌ای و در حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و تقویت ایران اسلامی، با انسجام و وحدت حول محور مستحکمِ ولایت و رهبری جمع شویم و همگام و همراه با نیروهای مسلح و مردم سلحشور و آگاه‌مان پیمان می‌بندیم تا آخرین نفس و قطره خون تحت فرماندهی ولی فقیه، رهبر و فرمانده معظم کل قوا، مقتدرتر، با صلابت‌تر و جهادی‌تر با تمام توان از دستاوردهای مبارک انقلاب اسلامی؛ منافع و امنیت کشور در مقابل توطئه‌ها و تجاوزات دشمنان امت اسلامی به ویژه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و اذناب منطقه‌ای‌ و داخلی‌اش ایستادگی و مقابله خواهیم کرد.

و آنان را برای همیشه پشیمان و دست‌شان را از این کشور و منطقه کوتاه؛ و مسیر امامین انقلاب را با قدرت پیش ببریم و عظمت و عزت ایران اسلامی را رقم بزنیم.



از درگاه ایزد منان سربلندی و توفیقات روزافزون در سایهٔ توجهات حضرت ولی عصر (عج) برای رهبری معظم انقلاب اسلامی، مسئلت دارم.



دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا

سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی