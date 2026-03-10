سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

حمله به پایگاه‌های نظامی رژیم در حیفا آسان تر از قبل/ بخش مهمی از توان راداری دشمن منهدم شده است

سرتیپ محمد اکرمی‌نیا اعلام کرد: در پی عملیات‌های دقیق و هدفمند یگان‌های پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و موشکی سپاه پاسداران، بخش عمده‌ای از توان راداری دشمن منهدم شده و در همین راستا، نیروهای ارتش در عملیات‌های اخیر توانسته‌اند آسان تر از گذشته اهداف را با دقت بالاتری مورد اصابت قرار دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش با اشاره به نقش مؤثر پهپادهای انهدامی ارتش در عملیات‌های اخیر اظهار داشت: پهپادهای بومی و پیشرفته ارتش، با تکیه بر فناوری‌های نوین و سامانه‌های به‌روز هدایت و کنترل، عملکرد  مؤثری در انهدام مواضع دشمن داشته‌اند.

سخنگوی ارتش افزود: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ قاطع به دشمن، با بهره‌گیری از انواع پهپادهای انهدامی، پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی را آسان تر از گذشته مورد هدف قرار می دهند.

سخنگوی ارتش گفت: با توجه به نابودی بخش مهمی از توان راداری دشمن، نیروهای عمل‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات‌های اخیر توانسته‌اند اهداف را با دقت بالاتر و مؤثرتر مورد اصابت قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به سوءاستفاده دشمن از آسمان کشور عراق تصریح کرد: دشمن آمریکایی–صهیونی، بر خلاف نظر دولت عراق، از فضای این کشور برای تجاوز به ایران استفاده می کند که  این اقدام ناقض مقررات بین المللی است.

سخنگوی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در برابر هر تجاوز و تهدیدی،  متناسب، سریع و قاطع پاسخ می دهد و آمادگی کامل برای تداوم دفاع از کشور و نظام را دارد

