در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد

میزان موفقیت حملات موشکی و پهپادی ایران بیش از ۹۰ درصد است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گزارش ارائه شده در جلسه امروز کمیسیون، میزان موفقیت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به دشمنان صهیونیستی و آمریکایی بیش از ۹۰ درصد برآورد می‌شود و طی روزهای اخیر، ضربات ویرانگر و جبران ناپذیری به دشمن وارد شده است.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با حضور اعضای کمیسیون و نیکزاد نایب رئیس اول مجلس برگزار شد. 

وی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت میدان، گفت: طبق گزارش‌هایی ارائه شده، موازنه جنگ تحمیلی ملت ایران با دشمنان صهیونیستی و آمریکایی به نفع ایران تغییر کرده و ایران ابتکار عمل را در دست دارد. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: میزان موفقیت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به دشمنان صهیونیستی و آمریکایی بیش از ۹۰ درصد برآورد می‌شود و طی روزهای اخیر، ضربات ویرانگر و جبران ناپذیری به دشمن وارد شده است. 

رضایی افزود: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این جلسه به طور قاطع از عملیات‌های موفق و پیروزمندانه نیروهای مسلح در نبرد با دشمنان صهیونیستی و آمریکایی قدردانی کردند و از مواضع قاطع و انقلابی نیروهای مسلح مبنی بر کوتاه نیامدن در مقابل دشمن و ایستادگی تا شکست کامل دشمن و تأمین امنیت پایدار ایران نیز تشکر شد.

وی اضافه کرد: همچنین از حضور حماسی مردم عزیز ایران در میادین و صحنه‌ و از تلاش‌های برقرارکنندگان امنیت داخلی کشور نیز تقدیر به عمل آمد. 

رضایی بیان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این جلسه با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت کرده و اعلام حمایت و پشتیبانی خود را از آرمان‌های رفیع انقلاب اسلامی به رهبری ایشان ابراز و تأکید کردند که به عنوان سربازان انقلاب اسلامی آماده دفاع همه‌جانبه از میهن عزیز هستند.

وی در پایان گفت: در حوزه سیاست خارجی نیز تأکید شد که جمهوری اسلامی هیچ مذاکره و گفت‌وگویی با آمریکایی‌ها ندارد و تمام تمرکز کشور بر میدان برای پاسخ ویرانگر و پشیمان کننده و عبرت آموز به دشمنان است. در دفاع از مرزها، سرزمین، منافع و مردم ایران، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر کشوری که به دشمنان ایران کمک کند، در ردیف دشمنان قرار خواهد گرفت و با آنان مثل دشمن برخورد خواهد شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
