میزان موفقیت حملات موشکی و پهپادی ایران بیش از ۹۰ درصد است

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با حضور اعضای کمیسیون و نیکزاد نایب رئیس اول مجلس برگزار شد.

وی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت میدان، گفت: طبق گزارش‌هایی ارائه شده، موازنه جنگ تحمیلی ملت ایران با دشمنان صهیونیستی و آمریکایی به نفع ایران تغییر کرده و ایران ابتکار عمل را در دست دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: میزان موفقیت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به دشمنان صهیونیستی و آمریکایی بیش از ۹۰ درصد برآورد می‌شود و طی روزهای اخیر، ضربات ویرانگر و جبران ناپذیری به دشمن وارد شده است.

رضایی افزود: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این جلسه به طور قاطع از عملیات‌های موفق و پیروزمندانه نیروهای مسلح در نبرد با دشمنان صهیونیستی و آمریکایی قدردانی کردند و از مواضع قاطع و انقلابی نیروهای مسلح مبنی بر کوتاه نیامدن در مقابل دشمن و ایستادگی تا شکست کامل دشمن و تأمین امنیت پایدار ایران نیز تشکر شد.

وی اضافه کرد: همچنین از حضور حماسی مردم عزیز ایران در میادین و صحنه‌ و از تلاش‌های برقرارکنندگان امنیت داخلی کشور نیز تقدیر به عمل آمد.

رضایی بیان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این جلسه با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت کرده و اعلام حمایت و پشتیبانی خود را از آرمان‌های رفیع انقلاب اسلامی به رهبری ایشان ابراز و تأکید کردند که به عنوان سربازان انقلاب اسلامی آماده دفاع همه‌جانبه از میهن عزیز هستند.

وی در پایان گفت: در حوزه سیاست خارجی نیز تأکید شد که جمهوری اسلامی هیچ مذاکره و گفت‌وگویی با آمریکایی‌ها ندارد و تمام تمرکز کشور بر میدان برای پاسخ ویرانگر و پشیمان کننده و عبرت آموز به دشمنان است. در دفاع از مرزها، سرزمین، منافع و مردم ایران، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر کشوری که به دشمنان ایران کمک کند، در ردیف دشمنان قرار خواهد گرفت و با آنان مثل دشمن برخورد خواهد شد.