بازدید رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دادسرا و دادگاه انقلاب

وی افزود: مسئولین در کنار مردم بلکه در پیشانی این خط جهادی حضور فعال دارند و قوه قضائیه نیز بعنوان ملجا و پناهگاه مردم همواره خود را موظف می‌داند تا خدمات قضایی بدون وقفه ارائه گردد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها خاطر نشان کرد: خدمت به مردم در این برهه حساس از واجبات و مصداق جهاد فی سبیل الله است، لذا همکاران عزیز علیرغم دغدغه‌ها و محدودیت‌هایی که وجود دارد، تمام تلاش خود را بکار بستند تا خللی در روند ارائه خدمات بوجود نیاد وما این اطمینان خاطر را به مردم می‌دهیم که قوه قضائیه با قوت، قدرت و صلابت در کنار مردم عزیز، پای کار انقلاب است و اجازه نخواهد داد تا حقی از آنها پایمال شود.

گفتنی است، دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، با تقسیم شعب رسیدگی کننده به پرونده‌ها در اماکن قضایی همچنان در حال فعالیت می‌باشد و هیچ خللی در کار بوجود نیامده است.