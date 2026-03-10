بازدید رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دادسرا و دادگاه انقلاب
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در ادامه بازدیدهای خود از مجتمعهای قضایی، صبح امروز از دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی ضمن گفتوگو با تعدادی از قضات و کارکنان در خصوص روند رسیدگی به پروندهها گفت: امروز در این شرایط یک اتحاد و انسجام غیر قابل وصف در بین آحاد جامعه شکل گرفته و ملت بزرگ، شجاع و مقاوم ایران اسلامی فارغ از مسئله جنگ با حفظ انسجام و بصیرت خود دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناامید و ناکام ساختند.
وی افزود: مسئولین در کنار مردم بلکه در پیشانی این خط جهادی حضور فعال دارند و قوه قضائیه نیز بعنوان ملجا و پناهگاه مردم همواره خود را موظف میداند تا خدمات قضایی بدون وقفه ارائه گردد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
وی با تأکید بر لزوم دقت و سرعت در رسیدگی به پروندهها خاطر نشان کرد: خدمت به مردم در این برهه حساس از واجبات و مصداق جهاد فی سبیل الله است، لذا همکاران عزیز علیرغم دغدغهها و محدودیتهایی که وجود دارد، تمام تلاش خود را بکار بستند تا خللی در روند ارائه خدمات بوجود نیاد وما این اطمینان خاطر را به مردم میدهیم که قوه قضائیه با قوت، قدرت و صلابت در کنار مردم عزیز، پای کار انقلاب است و اجازه نخواهد داد تا حقی از آنها پایمال شود.
گفتنی است، دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، با تقسیم شعب رسیدگی کننده به پروندهها در اماکن قضایی همچنان در حال فعالیت میباشد و هیچ خللی در کار بوجود نیامده است.