شناسایی پیکرهای ۸۴ شهید ناو دنا / پیکرها به زودی به کشور منتقل می‌شوند

پیکرهای مطهر ۸۴ شهید ناو دنا شناسایی شده و به میهن اسلامی باز خواهد گشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، از مجموع ۱۰۴ شهید گرانقدر شهدای ناو دنا، پیکرهای مطهر ۸۴ شهید شناسایی شده و  با تلاش ارزشمند وزارت امور خارجه و همکاری دولت سریلانکا به زودی به میهن اسلامی و آغوش ملت عزیز و قهرمان‌پرور بازخواهند گشت. گفتنی است ۲۰ نفر از شهدای مظلوم این ناو با وجود تلاش و اهتمام غواصان کشور سریلانکا متأسفانه جاویدالاثر شدند.

ناو دنا قبل از جنگ رمضان در قالب یک مأموریت آموزشی در رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ به دعوت کشور هندوستان حضور یافت و ۲۰۰۰ مایل دورتر از آب های سرزمینی ایران، هدف حمله ناجوانمردانه و تروریستی ایالات متحده قرار گرفت. در این حادثه ۳۲ نفر از کارکنان نیروی دریایی ارتش در ناو دنا نیز مجروح شدند.

بر اساس این گزارش و ضمن عرض تسلیت به ملت بزرگ ایران و خانواده معظم شهدا، اطلاع رسانی مراسم استقبال و تشییع  از پیکرهای مطهر متعاقباً انجام خواهد شد

اخبار مرتبط
