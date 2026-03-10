به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، از مجموع ۱۰۴ شهید گرانقدر شهدای ناو دنا، پیکرهای مطهر ۸۴ شهید شناسایی شده و با تلاش ارزشمند وزارت امور خارجه و همکاری دولت سریلانکا به زودی به میهن اسلامی و آغوش ملت عزیز و قهرمان‌پرور بازخواهند گشت. گفتنی است ۲۰ نفر از شهدای مظلوم این ناو با وجود تلاش و اهتمام غواصان کشور سریلانکا متأسفانه جاویدالاثر شدند.

ناو دنا قبل از جنگ رمضان در قالب یک مأموریت آموزشی در رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ به دعوت کشور هندوستان حضور یافت و ۲۰۰۰ مایل دورتر از آب های سرزمینی ایران، هدف حمله ناجوانمردانه و تروریستی ایالات متحده قرار گرفت. در این حادثه ۳۲ نفر از کارکنان نیروی دریایی ارتش در ناو دنا نیز مجروح شدند.

بر اساس این گزارش و ضمن عرض تسلیت به ملت بزرگ ایران و خانواده معظم شهدا، اطلاع رسانی مراسم استقبال و تشییع از پیکرهای مطهر متعاقباً انجام خواهد شد

