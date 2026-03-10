محسن رضایی:

پایان جنگ که برسد سرنوشت کارتر تکرار می‌شود

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی با بیان اینکه جنگ در هر نقطه‌ای تمام شود موازنه قدرت را به نفع ایران تغییر می‌دهد، تاکید کرد: این امر در انتخابات پیش‌روی آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌پایان این جنگ در هر نقطه‌ای، موازنه قدرت در منطقه و نظام بین‌الملل را به نفع ایران اسلامی تغییر خواهد داد. در انتخابات پیش‌روی آمریکا نیز نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. ‌سرنوشت کارتر تکرار می‌شود.»

اخبار مرتبط
