به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌پایان این جنگ در هر نقطه‌ای، موازنه قدرت در منطقه و نظام بین‌الملل را به نفع ایران اسلامی تغییر خواهد داد. در انتخابات پیش‌روی آمریکا نیز نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. ‌سرنوشت کارتر تکرار می‌شود.»