بازدید عارف از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از روند فعالیت‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه بازدید کرد و گفت: در شرایط جنگی تاب‌آوری اقتصادی و معیشت مردم، ستون اصلی قدرت ملی و پشتوانه میدان است.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای بسته معیشتی و نحوه خدمت‌رسانی به اقشار مختلف مردم مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به مردم، بر تسریع در اجرای برنامه‌های حمایتی و پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات عمومی تأکید کرد.

عارف همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورات لازم را برای بهبود فرایندها و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده صادر کرد.

