امروز صورت گرفت؛

بازدید عارف از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بازدید عارف از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاون اول رئیس جمهور از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از روند فعالیت‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه بازدید کرد و گفت: در شرایط جنگی تاب‌آوری اقتصادی و معیشت مردم، ستون اصلی قدرت ملی و پشتوانه میدان است.

 در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای بسته معیشتی و نحوه خدمت‌رسانی به اقشار مختلف مردم مورد بررسی قرار گرفت. 

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به مردم، بر تسریع در اجرای برنامه‌های حمایتی و پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات عمومی تأکید کرد.

 عارف همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورات لازم را برای بهبود فرایندها و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده صادر کرد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
