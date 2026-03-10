فردا؛ تشییع پیکرهای فرماندهان نیروهای مسلح و شهدای مردمی
کد خبر : 1760765
به گزارش ایلنا، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیکرهای فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و جمعی از شهدای مردمی جنگ تحمیلی رمضان فردا چهارشنبه ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه از میدان انقلاب به سمت معراج شهدای تهران تشییع میشود.
در اطلاعیه این بنیاد آمده است: از ملت غیور، مقاوم و شهیدپرور تهران دعوت می شود تا در سالروز شهادت مولی الموحدین حضرت علی علیه السلام، در این مراسم شرکت کنند.