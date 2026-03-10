حمله متجاوزان به پایتخت فرهنگی ایران، جنایت علیه میراث فرهنگی - تمدنی مشترک بشریت است

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس راجع به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به بافت تاریخی اصفهان که منجر به آسیب جدی به کاخ موزه چهل ستون شد، نوشت: «پس از حمله به کاخ تاریخی گلستان در تهران در هفته گذشته، متجاوزین آمریکایی-اسرائیلی به یک اثر فرهنگی-تمدنی بسیار ممتاز در شهر تاریخی اصفهان آسیب وارد کردند: کاخ چهل‌ستون، میراث جهانی یونسکو که در میدان معروف نقش‌جهان اصفهان قرار دارد.

این شاهکار دورهٔ صفوی نه‌تنها بخشی از میراث فرهنگی و تمدنی ایران است، بلکه گنجینه‌ای فرهنگی متعلق به تمام بشریت به شمار می‌رود.

متجاوزان عامدانه قلب تاریخی اصفهان را هدف قرار دادند، به چهل‌ستون آسیب رساندند و آثار بی‌نهایت ارزشمند تاریخی-تمدنی ایران را در معرض خطر قرار دادند.

جهان نباید در برابر جنایات وحشیانهٔ متجاوزان علیه میراث مشترک بشریت سکوت کند.»

