بقائی خطاب به رییس کمیسیون اروپا: ریاکاری بس است!

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به پیام خانم اورسولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپا که سخنان مداخله‌آمیزی در مورد ایرانیان بر زبان رانده بود، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

ریاکاری بس است!

شما عمری را صرف ایستادن در سوی نادرست تاریخ کرده‌اید—با چراغ سبز نشان دادن به اشغالگری و تایید نسل‌کشی و جنایت‌های شنیع؛ و اکنون نیز در صدد تطهیر جنایت تجاوز و جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل علیه ایرانیان هستید.

وقتی بیش از ۱۶۵ فرشتهٔ کوچک ایرانی در شهر میناب قتل‌عام شدند، شما کجا بودید؟ چرا زمانی که بیمارستان‌ها، اماکن تاریخی، تأسیسات نفتی، مقرهای پلیس دیپلماتیک، ایستگاه‌های آتش‌نشانی و محله‌های مسکونی هدف حملات بیرحمانه متجاوزان قرار می‌گیرند، سکوت پیشه می‌کنید؟

سکوت در برابر قانون‌شکنی و جنایت، چیزی جز همدستی نیست.

راستی، پاسخ‌های زیر پیام خودتان را مرور کنید و ببینید مخاطبان‌تان واقعاً درباره «تطهیر جنایتکاران» از سوی شما چگونه می‌اندیشند!

