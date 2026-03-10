بازدید سرزده دادستان تهران از شعب تحقیق و اجرای احکام ۵ ناحیه دادسرای تهران

به گزارش ایلنا، علی صالحی، در حاشیه بازدید از شعب تحقیق و اجرای احکام پنج ناحیه دادسرای تهران، ضمن تبریک انتخاب سومین رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تأکید کرد که دادستانی تهران به صورت شبانه‌روزی، نواحی مختلف را رصد و پیگیری مطالبات مردم را در دستور کار دارد.

وی با بیان اینکه مردم اطمینان داشته باشند که حتی در صورت طولانی شدن جنگ، روند رسیدگی به پرونده‌های آنان لحظه‌ای متوقف نخواهد شد، افزود: همکاری با دشمن از قبیل تصویربرداری، اطلاع‌رسانی و اخلال در امنیت شهروندان به هر نحوی، خط قرمز دادستانی تهران است و با متخلفان به شدت و به صورت قاطع برخورد قانونی خواهد شد.

در جریان این بازدید، علی صالحی با حضور در جمع قضات و کارکنان نواحی دادسرا، ضمن ابلاغ سلام و قدردانی ریاست قوه قضاییه، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، فرآیند‌های اداری و نحوه پاسخگویی به مردم قرار گرفت و رهنمود‌ها و ارشادات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.