به گزارش ایلنا، در جریان بازدید میدانی حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی حضور معاون اول قوه قضاییه، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و رئیس کل دادگستری استان تهران انجام شد، دادسرای ناحیه یک تهران و مجتمع قضایی عدالت مورد بازدید قرار گرفت و مسئولان قضایی از نزدیک در جریان نحوه فعالیت شعب مختلف و ارائه خدمات به مردم قرار گرفتند.

در جریان بازدید از دادسرای ناحیه یک تهران، شعب فعال دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام مورد بازدید قرار گرفتند، نحوه ارائه خدمات به مراجعان و روند رسیدگی و تحقیقات در پرونده‌های شعب بررسی و در مواردی نیز دستورات لازم در جهت تسریع در انجام تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی از سوی مسئولان صادر شد.

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه با حضور در شعب با قضات و کارکنان اداری از نزدیک گفت‌و‌گو کرد.

وی همچنین از نحوه تعیین اوقات رسیدگی و اطلاع رسانی از تشکیل و عدم تشکیل جلسات دادرسی، فرآیند بررسی پرونده‌ها و اجرای احکام در شرایط خاص فعلی جویا شد و در این راستا دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در جریان این بازدید با قدردانی از تلاش‌های مجموعه قضایی دادگستری استان تهران، اظهار کرد: بر خود لازم می‌دانم از کلیه قضات و کارکنان واحد‌های قضایی که با روحیه‌ای جهادی و تلاش مستمر در مسیر ارائه خدمات قضایی به مردم فعالیت می‌کنند، تشکر و قدردانی کنم. گفت‌وگوی چهره به چهره با مردم و مراجعه‌کنندگان، استماع مسائل و مشکلات آنان و صدور دستورات لازم برای پیگیری و رسیدگی قانونی به درخواست‌های مطرح شده، بخش دیگری از این بازدید بود.

در ادامه بازدید‌های امروز حمید رضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، از شعب فعال و بخش اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت نیز بازدید به عمل آوردند.

موحدی در جریان این بازدید با قدردانی از تلاش‌های همکاران قضایی و اداری اظهار کرد: قضات و کارکنان در اکثر شعب فعال در مجموعه‌های قضایی تهران فعالیت دارند و رسیدگی به پرونده‌ها و اراپه خدمات قضایی مورد نیاز مردم بدون وقفه ارائه می‌شود.

علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران، در جریان این بازدید و در پی طرح درخواست یکی از مراجعان برای استفاده از مرخصی، با توجه به میزان محکومیت مالی وی و شرایط خاص فعلی، دستور داد تا وثیقه ارائه شده بدون انجام کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفته و مشکل این فرد با دستور رپیس کل دادگستری برطرف شد.

همچنین در خصوص مراجعه‌کننده دیگری که وثیقه وی مربوط به استان دیگری غیر از تهران بود نیز با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران مقرر شد وثیقه از طریق مجاری ثبتی به‌صورت مستقیم توقیف و فرآیند پذیرش آن با سرعت بیشتری انجام شود تا مشکل این مراجعه‌کننده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

القاصی نیز از تلاش‌های قضات و کارکنان قضایی مجتمع‌های بازدید شده و همچنین همکارانی که در سطح استان در حال خدمت رسانی هستند تقدیر و تشکر کرد.

شایان ذکر است، مسئولان عالی قوه قضاییه در این بازدید‌ها با مراجعین حاضر در این مجتمع‌ها به صورت چهره به چهره ملاقات کرده و ضمن استماع مسائل و دریافت درخواست‌های آنان، در جهت تسریع و پیگیری روند قانونی تقاضا‌ها دستورات لازم را صادر کردند.