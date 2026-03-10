ولایتی:
انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنهای موجب افزایش امید محور مقاومت شد
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی موجب افزایش امید در تربیتیافتگان مکتب امامین انقلاب در کشورهای اسلامی و بهویژه محور مقاومت گردیده است.
به گزارش ایلنا، در پی انتخاب رهبری سوم انقلاب اسلامی با اقدام انقلابی مجلس خبرگان رهبری علیاکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی پیامی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی بهشرح ذیل صادر کرد.
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله آقای سید مجتبی حسینی خامنهای دامت برکاته
ضمن عرض تسلیت بهمناسبت شهادت امام قائدمان، حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنهای اعلی اللّه مقامه و عرض تبریک بهمناسبت انتخاب آنجناب به رهبری جمهوری اسلامی ایران، از خداوند تبارک و تعالی سپاسگزاریم که در حساسترین موقعیت تاریخ اسلام و ایران، به مجلس خبرگان رهبری توفیق عنایت فرمود تا در انتخاب جانشین قائد حکیم و شهیدمان، اقدام نمایند.
این انتخاب شایسته، بجا و شجاعانه که با اکثریت قاطع آرای خبرگان محترم ملت صورت گرفته است، موجب تسلی خاطر و اطمینان ملت غیور و بزرگ ایران اسلامی گردید، نکته بسیار مهم این است که این انتخاب نهتنها مورد اقبال قاطبه ملت بزرگ ایران قرار گرفت، بلکه پاسخی مناسب و بهموقع در جهت خواسته جهان اسلام و بهخصوص جبهه مقاومت اسلامی میباشد و پیروزی مهمی که در این نبرد بین حق و باطل نصیب جمهوری اسلامی شده است، موجب افزایش امید در تربیتیافتگان مکتب امامین انقلاب در کشورهای اسلامی و بهویژه محور مقاومت گردیده است.
اکنون با توجه به شناخت متقابل بین آنجناب و جبهه مقاومت اسلامی، بدینوسیله به عرض میرسد که انتخاب آن حضرت موجب خشنودی و افزایش اعتماد به نفس این جبهه گردیده است و بدون تردید ستونهای اصلی مقاومت شامل مجاهدین فلسطین، مقاومت اسلامی لبنان، مجاهدین جانبرکف عراق، انصارالله یمن و کلیه مسلمانان جهان اعم از سنی و شیعه، با محوریت جمهوری اسلامی به رهبری و مقاومت آن حضرت، با عزمی راسخ به مبارزه خود علیه جبهه باطل ادامه خواهند داد و انشاءالله جهتگیری این حرکت عظیم که بر اساس پیشبینی و خواست امام شهید حضرت سید علی خامنهای اعلی اللّه مقامه ـ که در ماه رمضان حدود چهار سال قبل در جمع دانشجویان موضوع تشکیل قطب اسلامی را مطرح فرمودند ـ قطب قدرتمند اسلامی را تشکیل دهیم و کنار متحدین راهبردی جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین و همچنین همراهی کشورهای اصیل جنبش عدمتعهد همچون آفریقای جنوبی، برزیل و کوبا و...، انشاءالله در جهت ساختن جهانی عاری از زیادهخواهیهای سرمایهداری ورشکسته و فاسد به پیروزی نهایی برسیم.
با احترام
علیاکبر ولایتی
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی