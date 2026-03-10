دادستانی کل کشور: امکان بازگشت اعضای تیم فوتبال بانوان نزد نظام و مردم مهیاست

در این بیانیه آماده است: تمامی هموطنان دلسوز و وظیفه‌شناس و همه ایرانیانی که دل در گروی این آب و خاک دارند، با درک شرایط خطیر کشور، پای کار اقتدار، عظمت و استقلال ایران عزیز ایستاده‌اند و با احساس مسئولیت بهنگام و وصف‌ناپذیرشان، به رسالت تاریخی خویش پایبندند که همین امر، موجب ناامیدی و سرخوردگی دشمنان شده است و از این رو، دشمن آمریکانی - صهیونی، تنها راه چاره را در ایجاد تفرقه در صفوف یکپارچه ملت و بر هم‌زدن انسجام ملی و مناسبات اجتماعی، ملی و عاطفی آحاد مردم دیده است.

در ادامه این بیانیه آماده است: در همین راستا، برخی اعضای زحمتکش تیم فوتبال بانوان کشورمان هم، که از فرزندان همین آب و خاکند، ناخواسته و با برانگیختگی احساسی ناشی از توطئه و شیطنت دشمن، رفتاری داشته‌اند که موجب ذوق‌زدگی توهم‌آمیز سردمداران جنایتکار جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی شده است و، چون آغوش پر مهر نظام و مردم شریف ایران اسلامی، به روی این فرزندان عزیز گشاده و شرایط خاص حدوث این وضعیت، قابل درک است، از این عزیزان دعوت می‌شود با آرامش و اطمینان، به میهن خود مراجعت کنند و علاوه بر رفع دغدغه‌های خانواده‌های خود، همگام با ملت بزرگ و ستودنی ایران، در صف مقابله با توطئه‌های دشمنان کشور عزیزمان باشند.