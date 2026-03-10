عارف از مجروحان و بیماران بیمارستان ابن سینا عیادت کرد

عارف از مجروحان و بیماران بیمارستان ابن سینا عیادت کرد
معاون اول رئیس‌جمهور، با حضور در بیمارستان سینا از بخش اورژانس این مرکز درمانی بازدید کرد

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، با حضور در بیمارستان سینا از بخش اورژانس این مرکز درمانی بازدید کرد. 

 معاون اول رئیس جمهور در جریان این بازدید ضمن گفت‌وگو با کادر درمان، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات پزشکی و وضعیت امکانات اورژانس قرار گرفت.

 وی  همچنین با حضور در بخش‌های بستری، از مجروحان و بیماران عیادت کرد و برای آنان آرزوی سلامتی و بهبودی کرد. 

 عارف  در این دیدار ضمن تقدیر از زحمات کادر درمان تاکید کرد: رزمندگان ما در این دفاع مقدس میهنی و اسلامی اطمینان داشته باشند که با وجود همه خباثت‌های دشمنان، دولت اجازه نخواهد داد کوچکترین کمبودی در پشت جبهه ایجاد شود.

 

 

 

