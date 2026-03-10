دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بازرسان سراسر کشور برای نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت نظارت مستمر بر نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی به خصوص دستگاه‌های خدمات‌رسان در ایام جنگ تحمیلی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، ذبیح‌الله خدائیان در نشست شورای معاونین سازمان بازرسی کل کشور با درود به ارواح طیبه شهدا، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و عرض تبریک انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به شرایط حساس کشور در پی تجاوزات وحشیانه رژیم سفاک صهیونیستی و دولت جنایتکارآمریکا، بر ضرورت نظارت مستمر بر نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی به خصوص دستگاه‌های خدمات‌رسان در ایام جنگ تحمیلی تاکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با صدور دستوری ویژه به تمامی معاونان و بازرسان کل در مرکز و استان‌ها، تصریح کرد: با توجه به شرایط حساس کشور و لزوم حفظ آرامش روانی و رفاهی جامعه، بازرسان سازمان باید به صورت شبانه‌روزی و در قالب گروه‌های عملیاتی، بازدید‌های میدانی سرزده و مستمر از مراکز مهم، استراتژیک و دستگاه‌های خدمت‌رسان داشته باشند و علاوه‌بر انجام وظایف نظارتی خود برای حسن جریان امور، در پیگیری مشکلات، ناهماهنگی‌ها و کاستی‌های دستگاه‌های اجرایی نهایت همکاری وهمراهی تا رفع مشکل را به عمل آورند. 

وی تاکید کرد: در این مقطع تاریخی، صیانت از حقوق عامه و نظارت بر حسن جریان امور در بخش‌های حیاتی همچون زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، مراکز درمانی، زیرساخت‌های انرژی وسامانه‌های حمل‌ونقل عمومی، بسیار مهم است.

خدائیان با بیان اینکه نباید هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی به ملت غیور ایران ایجاد شود، تصریح کرد: حضور میدانی بازرسان در سنگر نظارت، پیامی روشن به بدخواهان نظام است؛ اینکه ارکان حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران با صلابت کامل در کنار مردم ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد فشار‌های دشمن، معیشت و رفاه جامعه را تحت‌الشعاع قرار دهد.

