حمله پهپادی ارتش به پالایشگاه حیفا
کد خبر : 1760667
پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت حیفا آماج حملات پهپادهای نیروی هوایی ارتش قرار گرفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش متن اطلاعیه شماره ۲۰ ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم
دلیرمردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت ایران، با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند.
نبرد با جنایتکاران آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی تا پیروزی نهایی جبهه حق علیه باطل ادامه دارد.