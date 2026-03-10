حمله پهپادی ارتش به پالایشگاه حیفا

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ارتش متن اطلاعیه شماره ۲۰ ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم

دلیرمردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت ایران، با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند.

نبرد با جنایتکاران آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی تا پیروزی نهایی جبهه حق علیه باطل ادامه دارد.