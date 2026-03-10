کنایه حسامالدین آشنا خطاب به ترامپ/ نه در جماران، نه در نارمک، نه در ثارالله، نه در اختر و نه حتی در اوین کسی با شما نیست
کد خبر : 1760659
مشاور حسن روحانی خطاب به ترامپ گفت: نه در جماران، نه در نارمک، نه در ثارالله، نه در اختر و نه حتی در اوین کسی با شما نیست.
به گزارش ایلنا، حسامالدین آشنا در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
به شما آدرس غلط دادند؛ ایران ونزوئلا نیست. ایران دلسی ندارد. نه همسر آن نادرگذشته و نه آن فرزند مانده درگذشته، هیچکدام خانهای در ایران ندارند.
اگر در داخل هم دنبال کسی میگردید، بدانید؛ نه در جماران، نه در نارمک، نه در ثارالله، نه در اختر و نه حتی در اوین کسی با شما نیست.