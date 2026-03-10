پیام معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر به مناسبت انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی پیامی انتخاب شایسته و معرفی آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله) را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران، به محضر حضرت ولیعصر (ارواحنافداه)، ملت شریف ایران و همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ
تقارن شبهای نورانی قدر با رقم خوردن رویدادی مهم در حیات امت اسلامی، یادآور این حقیقت است که مسیر هدایت، عزت، عدالت و پیشرفت جامعه اسلامی همواره در سایه توکل به خداوند متعال، تمسک به قرآن کریم و پایبندی به ارزشهای والای اخلاقی و انسانی، روشنتر و استوارتر میشود.
تصمیم شایسته و دقیق مجلس خبرگان در انتخاب آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) بر ضایعه سنگین از دست دادن رهبر عزیزتر از جانمان، مرهمی آرامشبخش است و در راستای حفظ حقوق ملت ایران صورت گرفت که دل مردم کشورمان، مؤمنین، مسلمانان و آزادیخواهان جهان را شاد و مصمّمتر کرد.
اینجانب این انتخاب شایسته را به پیشگاه امام عصر(عج)، ملت شهیدپرور، غیور و صبور ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض مینمایم و از خداوند متعال مسألت دارم ایشان را در انجام این مسؤولیّت بزرگ الهی یاری فرماید.