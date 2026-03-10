انتقام از دشمنان ازهر زمان دیگری استوارتر است

به گزارش ایلنا، متن پیام سرلشکر خلبان علی عبدالهی به این شرح است:

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ. (توبه ۱۴)

رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم کودک کش جانی صهیونیستی، حمله ناجوانمردانه‌ای برخلاف تمامی قوانین بین المللی و موازین حقوق بشر را در روز نهم اسفند هزار و چهارصدوچهار علیه ایران اسلامی آغاز کردند و رهبر عزیز و تعدادی از فرماندهان و مردم عزیز کشور ما را به شهادت رساندند.

امروز دیگر شرایط اینگونه نیست که هرگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی بخواهند علیه ما جنگ را آغاز کنند و هر زمان بخواهند پایان دهند.

شهادت رهبر عزیزتر از جانمان و مردم عزیز کشورمان قابل گذشت نیست، ما ثابت کرده‌ایم هیچگاه آغاز کننده‌ی هیچ جنگی نبوده‌ایم و همواره تمامیت ارضی کشور‌ها را محترم شمرده‌ایم و با همسایگان خود با احترام برخورد کرده‌ایم.

آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستی از کرده‌ی خود اظهار پشیمانی کنند و دیگر هیچ کشوری را در منطقه غرب آسیا تهدید نکنند و بگذارند ملت‌ها بر اساس اراده‌ی مردم خودشان تصمیم بگیرند تا چنین شرایطی پیش نیاید.

پایانی برای جنگ وجود ندارد، اراده رهبری و مردم ما و نیرو‌های مسلح در گرفتن انتقام از دشمنان جانی از هر زمان دیگری استوارتر می‌باشد.

دشمن متوهم با جنگ روانی و دروغ پردازی نمی‌تواند خللی بر اراده ملت و نیرو‌های مسلح وارد نماید و این آرزو را باید به گور ببرد که ایران ضعیف شده است.

سرلشکر خلبان علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)