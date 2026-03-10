عراقچی:
فکر نمیکنم موضوع گفتوگو یا مذاکره با آمریکاییها دوباره در دستور کار ما قرار بگیرد
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه آمریکاییها پیشتر به پیشرفت در مذاکرات هستهای اذعان کرده و وعده داده بودند که قصد حمله ندارند، گفت: مذاکره با آمریکا دیگر در دستور کار ما نیست.
به گزارش ایلنا، عراقچی بامداد سه شنبه با شبکه پیبیاس گفت و گو کرد.
مجری:ابتدا میخواهم درباره خبر انتخاب آیت الله مجتبی خامنهای، فرزند آیتالله فقید، به عنوان رهبر جدید ایران بپرسم. برخی میگویند انتخاب او پیامی از تداوم رهبری پدرش و ادامه ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل است.آیا با این ارزیابی موافقید؟ آیا این همان پیامی است که ایران میخواهد ارسال کند؟
عراقچی:فکر میکنم این ارزیابی درستی است. این موضوع نشاندهنده تداوم و در عین حال نوعی ثبات است.
مجری:از زمان انتخاب او، آیا خودش یا هر یک از مقامات رهبری ایران تماسی با مقامات آمریکایی داشتهاند؟ آیا او برای گفتوگو درباره مذاکره یا آتشبس آمادگی دارد؟
عراقچی: اول از همه باید بگویم هنوز خیلی زود است که او درباره این مسائل اظهار نظر کند.
همه ما منتظر سخنرانیها و مواضع او هستیم که بعداً اعلام خواهد شد.
اما فکر نمیکنم موضوع گفتوگو یا مذاکره با آمریکاییها دوباره در دستور کار ما قرار بگیرد، زیرا تجربه بسیار تلخی از مذاکره با آمریکا داریم.
سال گذشته در ماه ژوئن با آنها مذاکره کردیم و آنها در میانه مذاکرات به ما حمله کردند.
امسال هم دوباره تلاش کردند ما را قانع کنند که این بار شرایط متفاوت است. آنها به ما وعده دادند قصد حمله ندارند و میخواهند مسئله هستهای ایران را بهصورت مسالمتآمیز و از طریق مذاکره حل کنند و ما در نهایت پذیرفتیم.
اما باز هم، پس از سه دور مذاکره ـ و حتی زمانی که تیم آمریکایی در مذاکرات خودشان گفتند پیشرفت بزرگی حاصل شده ـ تصمیم گرفتند به ما حمله کنند. بنابراین فکر نمیکنم دیگر گفتوگو با آمریکا در دستور کار ما باشد.
مجری:آقای وزیر، این جنگ اکنون وارد دهمین روز خود شده است. شما گفتهاید تا اینکه پایان دائمی جنگ حاصل شود ـ نه صرفاً آتشبس ـ ایران به دفاع از خود ادامه خواهد داد. میخواهم بپرسم به نظر شما آمریکا و اسرائیل در این جنگ دقیقاً به دنبال چه هدفی هستند یا میخواهند چه چیزی را تغییر دهند؟
عراقچی:آنها تلاش کردند به برخی اهداف خود برسند، اما شکست خوردند.فکر میکردند در عرض دو یا سه روز میتوانند به تغییر حکومت برسند و یک پیروزی سریع و پاک به دست آورند، اما موفق نشدند. بنابراین به نظر من طرح اول آنها شکست خورد و اکنون در حال امتحان طرحهای دیگری هستند، اما همه آنها هم شکست خوردهاند.
فکر نمیکنم اصلاً پایانبندی واقعبینانهای برای این جنگ در ذهن داشته باشند، زیرا در سخنان و اقدامات آنها نوعی آشفتگی دیده میشود.آنها عملاً بهطور کورکورانه ما را هدف قرار دادهاند. امروز مناطق مسکونی را هدف قرار دادند،بیمارستانها را هدف قرار دادند،مدارس را هدف قرار دادند،
و حتی به زیرساختهای ما حمله کردند که اقدامی بسیار خطرناک است.در نتیجه، اکنون میتوانید اثر آن را در قیمت نفت در سراسر جهان ببینید. بنابراین من هدف منطقیای در اقدامات آنها نمیبینم. آنها در ابتدا در رسیدن به اهدافشان شکست خوردند و اکنون پس از ده روز، به نظر میرسد بیهدف شدهاند.
مجری: میخواهم بیشتر درباره قیمت نفت بپرسم. همانطور که اشاره کردید، در خلیج فارس اختلالات گستردهای در انتقال نفت به وجود آمده است و در آمریکا هم قیمتها در حال افزایش است.آیا فکر میکنید میتوانید با کند کردن یا توقف تولید نفت، آمریکا و اسرائیل را برای توقف حملات تحت فشار قرار دهید؟
عراقچی:این تقصیر ما نیست و بخشی از برنامه ما هم نبوده است.
کاهش یا توقف تولید و انتقال نفت به دلیل اقدامات ما نیست، بلکه نتیجه حملات و تجاوزات اسرائیل و آمریکا علیه ایران است. آنها کل منطقه را ناامن کردهاند. به همین دلیل نفتکشها و کشتیها از عبور از تنگه هرمز میترسند. ما تنگه هرمز را نبستهایم و مانع عبور کشتیها نشدهایم. اما تجاوزات آمریکا و اسرائیل باعث ناامن شدن کل منطقه شده است. پیامدهای این وضعیت بسیار گسترده است؛ نه تنها برای ما، بلکه برای کل منطقه و اکنون برای جامعه بینالمللی.
مجری:با این حال ایران به چندین تأسیسات نفتی در کشورهای دیگر منطقه از جمله عربستان، عراق و کویت حمله کرده است.همچنین امروز سخنگوی ارشد نظامی شما گفته اگر میتوانید نفت بالای ۲۰۰ دلار را تحمل کنید، این بازی را ادامه دهید.آیا محدود کردن عرضه نفت بخشی از راهبرد شماست؟
عراقچی:در واقع این جنگی است که به ما تحمیل شده است.
آنچه ما انجام میدهیم صرفاً دفاع از خود است.ما با یک اقدام تجاوزکارانه کاملاً غیرقانونی مواجه هستیم.
و اقدام ما دفاع مشروع است. ما قبلاً به همه کشورهای منطقه هشدار داده بودیم که اگر آمریکا به ما حمله کند، چون نمیتوانیم به خاک آمریکا دسترسی پیدا کنیم، مجبور خواهیم شد پایگاهها، تأسیسات و داراییهای آمریکا در منطقه را هدف قرار دهیم.
در نتیجه جنگ به سراسر منطقه گسترش پیدا خواهد کرد.
این پیامد تجاوز آمریکا علیه ایران است و ما مسئول آن نیستیم.
مجری:میخواهم درباره حمله اخیر دیگری هم بپرسم که بیش از ۱۷۰ نفر را در مناب در جنوب ایران کشت؛ در یک مدرسه دخترانه.
دونالد ترامپ گفته آمریکا در این حمله دخالتی نداشته و حتی گفته بر اساس آنچه دیده، این کار خود ایران بوده است.شما گفتهاید این حمله بیپاسخ نخواهد ماند. منظورتان چیست؟
عراقچی:این ادعا مضحک است.تقریباً همه رسانههای آمریکایی و منابع مختلف اطلاعاتی در آمریکا پذیرفتهاند که این حمله با موشک آمریکایی انجام شده است. تصاویر و ویدئوهایی از آن وجود دارد و این تصاویر توسط منابع مستقل بررسی شدهاند.اکنون تقریباً اجماع وجود دارد که این حمله توسط ایالات متحده انجام شده است.
آنها مسئول کشته شدن ۱۶۸ دختر دانشآموز بیگناه هستند.
این دختران در کلاسهای درس خود نشسته بودند و ناگهان توسط ارتش آمریکا کشته شدند.
مجری:پنتاگون گفته تحقیقات در حال انجام است. اما وقتی میگویید این حمله بیپاسخ نمیماند، باید اشاره کنم که حملات ایران در کشورهای دیگر نیز باعث کشته شدن غیرنظامیان شده است. آیا میگویید اکنون غیرنظامیان در کشورهای دیگر هدف مشروع هستند؟
عراقچی:نه، اصلاً چنین چیزی نیست.غیرنظامیان هدف ما نیستند.ممکن است در هر جنگی خسارات جانبی رخ دهد که طبیعی است، اما ما عمداً غیرنظامیان را هدف قرار ندادهایم. برخلاف آمریکاییها که عمداً مدارس، بیمارستانها، زیرساختها و حتی تأسیسات شیرینسازی آب ما را هدف قرار دادند، ما هرگز مکان یا هدف غیرنظامی را هدف قرار ندادهایم. ممکن است خسارات جانبی وجود داشته باشد، اما این برنامه ما نیست.
مجری:با این حال برخی حملات ایران در کشورهای همسایه به یک هتل و همچنین تأسیسات نفتی اصابت کرده است.آیا نگران پیامدهای منطقهای این حملات و تأثیر آن بر روابط ایران با کشورهای منطقه در بلندمدت هستید؟
عراقچی:اگر آنها حق دارند برای حفاظت از تأسیسات خود همه اقدامات لازم را انجام دهند،
ما حتی بیش از آنها حق داریم برای دفاع از خود و حفاظت از مردممان چنین اقداماتی انجام دهیم و دقیقاً همین کار را میکنیم.این جنگ، جنگ ما نیست.انتخاب ما نبوده است.
این جنگ به ما تحمیل شده است. ما تحت تجاوز قرار گرفتهایم و در حال دفاع از خود هستیم.آنها نمیتوانند ما را برای اتفاقاتی که در نتیجه این جنگ رخ میدهد متهم کنند.
باید کسانی را متهم کنند که این جنگ را آغاز کردند.به نظر من آمریکا و اسرائیل باید مسئول هرگونه خسارت در ایران و منطقه شناخته شوند، زیرا همه چیز با اقدام آنها آغاز شد.
مجری:مقامات آمریکایی گفتهاند اهداف حملات آنها برنامه هستهای، برنامه موشکی و پهپادی و داراییهای دریایی ایران است.برخی تحلیلگران هم میگویند ممکن است آمریکا در حال زمینهسازی برای یک قیام مردمی باشد.آیا شما چنین چیزی را محتمل میدانید؟و اگر معترضان به خیابان بیایند، اجازه اعتراض خواهند داشت؟
عراقچی:این معترضان کجا هستند؟اکنون میلیونها نفر در خیابانهای ایران در حمایت از جمهوری اسلامی، رهبر جدید و نیروهای مسلح حضور دارند.
اکثریت مردم از این تجاوز خشمگین هستند و از نیروهای مسلح حمایت میکنند.در همه جا پرچمهای ایران دیده میشود.پس این ادعاها از کجا میآید؟ بله، آنها بسیاری از تأسیسات ما را هدف قرار دادهاند، از جمله تأسیسات هستهای. اما نتوانستند برنامه هستهای ما را نابود کنند، زیرا این یک فناوری پیشرفته است که خودمان توسعه دادهایم. آنها تأسیسات موشکی ما را هم هدف قرار دادهاند،اما نتوانستهاند شلیک موشکهای ما را متوقف کنند.
شلیک موشکها ادامه دارد و ما آمادهایم هرقدر لازم باشد و هر زمان که لازم باشد به حمله موشکی علیه آنها ادامه دهیم.