متن پیام حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی خمینی به شرح زیر است:

حضرت آیت‌‍الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

انتخاب حضرتعالی به عنوان سومین قائد انقلاب و رهبر جمهوری اسلامی ایران، در این برهه حساس، محکم‌ترین سیلی بر صورت مستکبران عالم بود.

پیام روشن انتخاب شما به دشمنان نظام اسلامی این است که ایران بزرگ، بدون کوچک‌ترین تردیدی، مسیر خود را طی خواهد کرد و راه رهبر شهید را ادامه خواهد داد.

همچنین قبول این مسئولیت سنگین، در این زمانه حساس، خصوصا از جانب شما که داغدار چندین مصیبت عظیم هستید، خود جهادی بزرگ بود.

تجربه گرانقدر شما در همراهی با رهبر شهیدمان، در کنار استعداد خدادادی و فضل اکتسابی، توشه مبارکی است که ان شاء الله نظام و ملت از آن بهره‌مند خواهند شد.

اینجانب ضمن تعزیت مجدد شهادت والد ماجدتان و سایر بستگان و دوستان و یارانتان، انتخاب خبرگان محترم را خدمت شما و ملت عزیز ایران تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، طول عمر و دوام توفیقاتتان را خواستارم.