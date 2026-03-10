پیام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) به دشمن صهیونیستی:
بر شما سخت میگیریم!
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی به دشمن صهیونیستی با اشاره به درگیری صهیونیستها هنگام فرار از فرودگاه بنگوریون، خطاب به آنها تصریح کرد: بر شما سخت میگیریم و سرنوشتِ سختی، در انتظارتان است!
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی تصویری خطاب به دشمن با تاکید بر اینکه همچنان، آتشِ پرحجم بر سر شما خواهد بارید، گفت: درگیری صهیونیستها هنگام فرار از فرودگاه بنگوریون، واقعیت شرایطِ وخیم و اسفناکِ رژیم ناتوان را نشان میدهد؛ لحظهبهلحظه، عرصه بر شما تنگتر و تنگتر خواهد شد و فرار به پناهگاههای تنگ و تاریک، بیشاز این، عادتتان خواهد شد.
وی با بیان اینکه «خونِ در رگهای ما، جریانِ تازهای پیدا کرده و برای نبرد با متجاوزین به خاکمان، شتاب داریم، ارادهای مستحکم و پولادین داریم و با تمام جانمان، حافظِ تمامیت این خاک هستیم»، افزود: بر شما سخت میگیریم و سرنوشتِ سختی، در انتظارتان است و خداوند شکستناپذیر و صاحب انتقام است.