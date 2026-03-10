آغاز موج ۳۳ عملیات وعده صادق ۴ / تل آویو زیرضربه بیش از ۱۰ موشک خیبرشکن قرار گرفت
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: موج ۳۳ عملیات وعده صادق ۴ با رمز «لبیک یا خامنهای» با شلیک انبوه موشکهای سوخت جامد خیبر شکن با سر جنگی یک تنی علیه تل آویو اجرا شد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«موج ۳۳ عملیات وعده صادق ۴ با رمز لبیک یا خامنه ای علیه اهداف دشمن امریکایی صهیونیستی اجرا شد.
در این موج از انبوه موشکهای سوخت جامد خیبر شکن با سر جنگی یک تنی استفاده شد و تل آویو در قلب سرزمینهای اشغالی مورد اصابت بیش از ۱۰ موشک خیبر شکن قرار گرفت؛ گفته بودیم آژیر به آژیر در سرزمینهای اشغالی قطع نخواهد شد.
در ادامه این عملیات پایگاه پنجم نیروی دریایی تروریست آمریکا مورد هدف قرار گرفت و تمام موشکهای خیبر شکن نقطه زن به اهداف تعیین شده اصابت کردند.
با وجود سانسور شدید ارتش صهیونیستی، بعضی از تصاویر برخوردها و عبور از سامانه گنبد آهنین در فضای مجازی منتشر میشود؛
رهایتان نمیکنیم