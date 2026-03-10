خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات عملیات‌های نیروهای مسلح در دهمین روز جنگ تحمیلی

کد خبر : 1760555
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) جزئیاتی از ضربات کوبنده‌ای بر پیکره دشمن در روز دهم عملیات وعده صادق ۴ را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی تصویری به تشریح جزئیات ضربات سنگین به دشمن در روز دهم عملیات وعده صادق ۴ پرداخت و گفت: ساعاتی پیش، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش با پهپادهای انهدامی، اهداف آمریکایی صهیونی را اعم از یگان پشتیبانی رزمی رهاوام، ایستگاه رادار هشدار اولیه‌ی پایگاه پانصد و دوازدهِ آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، مراکر تجمع و انبارهای تجهیزاتی آمریکا در اردوگاه العُدَیری کویت را مورد هجوم قرار دادند.

وی افزود: ضمن آن‌که شامگاه یکشنبه، موجِ سی‌اُمِ عملیات وعده صادق ۴، همزمان با اعلام رهبریِ رهبر معظم انقلاب، با رمز مبارکِ «علی ولی الله» علیه پایگاه‌های تروریست‌های آمریکا در منطقه و شمال سرزمین‌های های اشغالی، با به‌کارگیری موشک‌ها و پهپادهای راهبردی، به اجرا درآمد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: نیروی دریایی سپاه نیز بامداد دوشنبه طی یک عملیات تهاجمی، علیه تروریست‌های آمریکایی در «پایگاه بالگردی العدیری»، با انواع پهپادهای انهدامی و موشک‌های کروز این هدف را در هم کوبید؛ در این عملیات بسیار کلیدی، نقشه‌های شومِ عملیاتی دشمن، شکست خورده و شاهدان عینی و منابع آگاه، خروجِ سراسیمه از این پایگاه را گزارش نمودند.

سرهنگ ذوالفقاری ادامه داد: در این تهاجم، یازده هدفِ بسیار مهم از این پایگاه، موردِ اصابتِ چندین موشک و پهپاد قرار گرفت؛ از جمله اهداف منهدم‌شده، مخازن سوختِ پایگاه، رمپ بالگردهای آمریکایی، اماکن لجستیک و پشتیبانی، و تاسیسات زیرساختی پایگاه می‌باشد.

وی اظهار کرد: روز دوشنبه همچنین در ادامه‌ی سریالِ مستمرِ شکارهای پی‌درپی، ۲ فروند پهپاد MQ9 در شهرستان جم و خورموجِِ استان بوشهر و تعدادی موشک کروز در آسمان تهران توسط سامانه‌های نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، رهگیری و منهدم شدند. یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی هم در منطقه عمومیِ پرندک توسط نیروی زمینی ارتش مقتدر، هدف قرار گرفت.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص): گفت ساعاتی قبل نیز موج سی‌ویکم عملیات وعده صادق ۴ تقدیم به پیشگاه فرماندهی معظم کل قوا، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» علیه اهداف آمریکایی-صهیونیستی با موشک‌های فوق سنگین، مقتدرانه اجرا شد.

سرهنگ ذوالفقاری با بیان اینکه «دلاوران هوافضای سپاه پاسداران، با شلیک موشک‌های سوخت مایع و جامد، ۵ پایگاه‌ راهبردی آمریکا در منطقه، به‌ویژه ناوگانِ پنجمِ نیروی دریایی ارتش آمریکا و پایگاه‌های نظامی رژیم‌صهیونیستی، در مناطق «تل آویو و حیفا» را به زیر ضرب مستحکم خود درآوردند»، عنوان کرد: دقایقی قبل، موج سی‌ودوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک لبیک یا خامنه‌ای علیه اهدافی در شمال و مرکزِ سرزمین‌های اشغالی با موشک های ویرانگر قدر و خرمشهر به اجرا درآمد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل