به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی تصویری به تشریح جزئیات ضربات سنگین به دشمن در روز دهم عملیات وعده صادق ۴ پرداخت و گفت: ساعاتی پیش، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش با پهپادهای انهدامی، اهداف آمریکایی صهیونی را اعم از یگان پشتیبانی رزمی رهاوام، ایستگاه رادار هشدار اولیه‌ی پایگاه پانصد و دوازدهِ آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، مراکر تجمع و انبارهای تجهیزاتی آمریکا در اردوگاه العُدَیری کویت را مورد هجوم قرار دادند.

وی افزود: ضمن آن‌که شامگاه یکشنبه، موجِ سی‌اُمِ عملیات وعده صادق ۴، همزمان با اعلام رهبریِ رهبر معظم انقلاب، با رمز مبارکِ «علی ولی الله» علیه پایگاه‌های تروریست‌های آمریکا در منطقه و شمال سرزمین‌های های اشغالی، با به‌کارگیری موشک‌ها و پهپادهای راهبردی، به اجرا درآمد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: نیروی دریایی سپاه نیز بامداد دوشنبه طی یک عملیات تهاجمی، علیه تروریست‌های آمریکایی در «پایگاه بالگردی العدیری»، با انواع پهپادهای انهدامی و موشک‌های کروز این هدف را در هم کوبید؛ در این عملیات بسیار کلیدی، نقشه‌های شومِ عملیاتی دشمن، شکست خورده و شاهدان عینی و منابع آگاه، خروجِ سراسیمه از این پایگاه را گزارش نمودند.

سرهنگ ذوالفقاری ادامه داد: در این تهاجم، یازده هدفِ بسیار مهم از این پایگاه، موردِ اصابتِ چندین موشک و پهپاد قرار گرفت؛ از جمله اهداف منهدم‌شده، مخازن سوختِ پایگاه، رمپ بالگردهای آمریکایی، اماکن لجستیک و پشتیبانی، و تاسیسات زیرساختی پایگاه می‌باشد.

وی اظهار کرد: روز دوشنبه همچنین در ادامه‌ی سریالِ مستمرِ شکارهای پی‌درپی، ۲ فروند پهپاد MQ9 در شهرستان جم و خورموجِِ استان بوشهر و تعدادی موشک کروز در آسمان تهران توسط سامانه‌های نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، رهگیری و منهدم شدند. یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی هم در منطقه عمومیِ پرندک توسط نیروی زمینی ارتش مقتدر، هدف قرار گرفت.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص): گفت ساعاتی قبل نیز موج سی‌ویکم عملیات وعده صادق ۴ تقدیم به پیشگاه فرماندهی معظم کل قوا، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» علیه اهداف آمریکایی-صهیونیستی با موشک‌های فوق سنگین، مقتدرانه اجرا شد.

سرهنگ ذوالفقاری با بیان اینکه «دلاوران هوافضای سپاه پاسداران، با شلیک موشک‌های سوخت مایع و جامد، ۵ پایگاه‌ راهبردی آمریکا در منطقه، به‌ویژه ناوگانِ پنجمِ نیروی دریایی ارتش آمریکا و پایگاه‌های نظامی رژیم‌صهیونیستی، در مناطق «تل آویو و حیفا» را به زیر ضرب مستحکم خود درآوردند»، عنوان کرد: دقایقی قبل، موج سی‌ودوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک لبیک یا خامنه‌ای علیه اهدافی در شمال و مرکزِ سرزمین‌های اشغالی با موشک های ویرانگر قدر و خرمشهر به اجرا درآمد.