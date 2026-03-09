مرکز ارتباط ماهوارهای هائلا واقع در جنوب تلاویو (سدودمیخا) منهدم شد
روابط عمومی سپاه پاسداران از انهدام مرکز ارتباط ماهوارهای هائلا واقع در جنوب تلاویو (سدودمیخا) خبرداد.
️این مرکز یکی از مراکز اصلی ارتباط پایگاههای هوایی با جنگندههای رژیم صهیونیستی بود که توسط پهپادهای انهدامی نیروی هوافضای سپاه طی یک عملیات ویژه مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
️این مرکز زیر ساخت ارتباطی شبکه کنترل ماهوارهای جنگندههای رژیم متجاوز صهیونیستی بود.