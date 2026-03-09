بقایی:
همه چیز به طمعورزی آمریکا برای سلطه بر منابع انرژی و رقابت با چین ختم میشود
سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: همه چیز به طمعورزی آمریکا برای سلطه بر منابع انرژی و رقابت با چین ختم میشود.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، با درج لینک مقاله به اشتراک گذاشته شده توسط سخنگوی کاخ سفید که در آن به تفصیل دلیل اصلی تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران یعنی تلاش برای کنترل منابع نفتی ایران، را تشریح کرده است، نوشت:
«این مقاله به صراحت بیان میکند که هدف اصلی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تسلط بر ذخایر نفتی ایران است که «قطعه نهایی پازل» در راهبرد گستردهتر سلطه بر عرضه انرژی جهانی به شمار میرود.
این مقاله استدلال میکند که پس از اعمال کنترل بر نفت ونزوئلا و خلیج فارس، دسترسی چین به انرژی ارزانقیمت به شدت محدود خواهد شد و بدین ترتیب، روند صعود فناورانه و اقتصادی این کشور مهار خواهد شد.
همانگونه که پیشتر تأکید شده است، ایران نه تنها از خود در برابر این جنگ بیرحمانه دفاع میکند، بلکه در واقع از اصل بنیادین حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، آینده منطقه و مصالح جامعه جهانی دفاع میکند.
این مسئلهای کاملاً جهانی است که به مفاهیم بنیادینی چون استقلال، حاکمیت ملی، احترام به هنجارهای بینالمللی و دسترسی عادلانه به منابع انرژی مربوط میشود.
این واقعیت باید همگان را، همسایگان منطقهای، شرکای جنوب جهانی، سازمانهای منطقهای و مردم سراسر جهان را به این آگاهی برساند که مبارزه ما، مبارزه آنها نیز هست؛ مبارزهای برای پاسداشت حاکمیت ملی، برای آزادی، برای عدالت انرژی و برای نظم بینالمللی مبتنی بر حقوق بینالملل که از سلطه سیاستهای قلدرمآبانه مصون باشد.»