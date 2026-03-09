تأکید محسن هاشمی بر انسجام ملی و پرهیز از تفرقه و حفظ تمامیت ارضی کشور

در پیام خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی آمده است:

«بسم الله الرحمن رحیم

ضمن محکوم کردن حملات رذیلانه و ددمنشانه آمریکایی-صهیونیستی و تسلیت شهادت مظلومانه مردم، کودکان معصوم، و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فرماندهان و نیروهای مسلح، انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان رهبری در حساس ترین شرایط را تبریک عرض می‌کنیم.

امیدوارم با توجه به شرایط خطیر و پیچیده کنونی، با استفاده از عقلانیت، انسجام ملی، تقویت و از تفرقه پرهیز گردیده تا با حفظ تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران، به سمت اتمام جنگ، و حل مشکلات مردم، رشد و توسعه کشور، و تامین منافع ملی گام برداریم.

محسن هاشمی رفسنجانی

هجدهم اسفندماه ۱۴۰۴»