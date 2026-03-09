تأکید محسن هاشمی بر انسجام ملی و پرهیز از تفرقه و حفظ تمامیت ارضی کشور
محسن هاشمی رفسنجانی در پیامی ضمن محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و تسلیت شهادت جمعی از مردم و مسئولان، انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان رهبری را تبریک گفته و همچنین بر ضرورت عقلانیت، انسجام ملی و پرهیز از تفرقه برای عبور از شرایط پیچیده کنونی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، محسن هاشمی رفسنجانی در پیامی که در امروز (۱۸ اسفند ماه) منتشر کرده است، ضمن اشاره به شرایط خطیر و پیچیده کشور، بر ضرورت بهرهگیری از عقلانیت، تقویت انسجام ملی و پرهیز از تفرقه تاکید و ابراز امیدواری کرده است که با حفظ تمامیت ارضی ایران، مسیر پایان جنگ، حل مشکلات مردم و حرکت به سوی رشد و توسعه کشور و تأمین منافع ملی هموار شود.
در پیام خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی آمده است:
«بسم الله الرحمن رحیم
ضمن محکوم کردن حملات رذیلانه و ددمنشانه آمریکایی-صهیونیستی و تسلیت شهادت مظلومانه مردم، کودکان معصوم، و حضرت آیتالله خامنهای، فرماندهان و نیروهای مسلح، انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان رهبری در حساس ترین شرایط را تبریک عرض میکنیم.
امیدوارم با توجه به شرایط خطیر و پیچیده کنونی، با استفاده از عقلانیت، انسجام ملی، تقویت و از تفرقه پرهیز گردیده تا با حفظ تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران، به سمت اتمام جنگ، و حل مشکلات مردم، رشد و توسعه کشور، و تامین منافع ملی گام برداریم.
محسن هاشمی رفسنجانی
هجدهم اسفندماه ۱۴۰۴»