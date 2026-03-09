انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای موجب یأس جبهه دشمنان شد
مسئول نمایندگی ولیفقیه در نیروی قدس سپاه انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای، تسکینبخش هجرت جانسوز پیشوای شهید و موجب یأس جبهه دشمنان شد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین علی محمدی سیرت، مسئول نمایندگی ولیفقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران، با صدور پیامی انتخاب آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای به رهبری انقلاب اسلامی را تبریک گفت و آن را تسکینبخش هجرت جانسوز پیشوای شهید و موجب یأس جبهه دشمنان دانست.
متن پیام به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
الحَمدُ لِلَّهِ الَّذی هَدانا لِهٰذا وَما کُنّا لِنَهتَدِیَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ
مجلس محترم خبرگان رهبری زیر آتش ظالمانه استکبار و توطئههای محتمل خناسان، در یک اقدام انقلابی و همراه با تدبر و متانت به وظیفه تاریخی خود عمل کرد و با انتخاب شایسته جناب مستطاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای به رهبری انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، هجرت جانسوز پیشوای شهید انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنهای رحمةالله علیه را تسکین داد. اینک چشم دنیا به رفعت «ولایت فقیه» و جمهوری اسلامی ایران روشن گشت و افول و افتضاح مستکبران نیز بر همگان آشکار شد.
انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای به عنوان عالمی وارسته، فقیهی انقلابی و دانشمندی مدبر، به رهبری انقلاب اسلامی ضمن ایجاد یأس در جبهه دشمنان، امید و عزت را به ملت بزرگ ایران و امت اسلامی هدیه داد.
بر خود واجب میدانیم در این برهه تاریخی مراتب ارادت و التزام خود به اوامر رهبر عالیقدر و خلف صالح امام خامنهای رحمةالله علیه را اعلام و برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی تحت زعامت رهبر عزیز، آیتالله سیدمجتبی خامنهای قدم برداریم.
علی محمدی سیرت
مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران