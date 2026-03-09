متن پیام به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذی هَدانا لِهٰذا وَما کُنّا لِنَهتَدِیَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ

مجلس محترم خبرگان رهبری زیر آتش ظالمانه استکبار و توطئه‌های محتمل خناسان، در یک اقدام انقلابی و همراه با تدبر و متانت به وظیفه تاریخی خود عمل کرد و با انتخاب شایسته جناب مستطاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، هجرت جانسوز پیشوای شهید انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای رحمةالله علیه را تسکین داد. اینک چشم دنیا به رفعت «ولایت فقیه» و جمهوری اسلامی ایران روشن گشت و افول و افتضاح مستکبران نیز بر همگان آشکار شد.

انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان عالمی وارسته، فقیهی انقلابی و دانشمندی مدبر، به رهبری انقلاب اسلامی ضمن ایجاد یأس در جبهه دشمنان، امید و عزت را به ملت بزرگ ایران و امت اسلامی هدیه داد.

بر خود واجب می‌دانیم در این برهه تاریخی مراتب ارادت و التزام خود به اوامر رهبر عالیقدر و خلف صالح امام خامنه‌ای رحمةالله علیه را اعلام و برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی تحت زعامت رهبر عزیز، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای قدم برداریم.

علی محمدی سیرت

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران