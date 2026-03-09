حضرتی:

معرفی رهبر جدید انقلاب، صحنه‌ای تاریخی در جنگ رقم زد

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: با معرفی سومین رهبر انقلاب و ظهور جلوه‌ی وفاق و انسجام ملی، یکی از تاریخی‌ترین صحنه‌های جنگ رقم خورد.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«امروز بعد از انتشار انتخاب خبرگان و معرفی سومین رهبر انقلاب ‎آقا مجتبی خامنه‌ای و ظهور جلوه‌ی وفاق و انسجام ملی، یکی از تاریخی‌ترین صحنه‌های جنگ رقم خورد که مهم‌ترین فرق ما با دشمن آمریکایی_صهیونی است؛ مردم بدون هراس از موشک و جنگنده‌ها پیام بیعت سر دادند.

این جنگ، فقط جنگ موشک و جنگنده و ناو نیست که در آن هم نیروهای جان برکف مسلح ما حماسه آفریدند، بلکه جنگ اراده‌هاست، که ما ایرانیان با روحیه‌ی همبستگی، شجاعت تاریخی، سلحشوری ملی و دینی و اراده جمعی، ‎برای ایران، متجاوزان متوهم و کاسبان امنیت را از تعدی به سرزمین‌مان ایران پشیمان می‌کنیم.»

