حضرتی:
معرفی رهبر جدید انقلاب، صحنهای تاریخی در جنگ رقم زد
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: با معرفی سومین رهبر انقلاب و ظهور جلوهی وفاق و انسجام ملی، یکی از تاریخیترین صحنههای جنگ رقم خورد.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«امروز بعد از انتشار انتخاب خبرگان و معرفی سومین رهبر انقلاب آقا مجتبی خامنهای و ظهور جلوهی وفاق و انسجام ملی، یکی از تاریخیترین صحنههای جنگ رقم خورد که مهمترین فرق ما با دشمن آمریکایی_صهیونی است؛ مردم بدون هراس از موشک و جنگندهها پیام بیعت سر دادند.
این جنگ، فقط جنگ موشک و جنگنده و ناو نیست که در آن هم نیروهای جان برکف مسلح ما حماسه آفریدند، بلکه جنگ ارادههاست، که ما ایرانیان با روحیهی همبستگی، شجاعت تاریخی، سلحشوری ملی و دینی و اراده جمعی، برای ایران، متجاوزان متوهم و کاسبان امنیت را از تعدی به سرزمینمان ایران پشیمان میکنیم.»