تبریک سخنگوی دولت به رهبری جدید انقلاب اسلامی
سخنگوی دولت انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای را به رهبری جدید انقلاب اسلامی تبریک گفت .
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پیامی نوشت: وقتی در شب عاشورای امسال، امر به خواندن "ایران، ایران" فرمود، باید درمیافتیم که او سیدالشهدای ایران زمین است؛ همان که در ایام پرفیض رمضان، در کنار فرزندان و یاران خود، به دست شقیترین انسانها به فیض شهادت نائل آمد.
از مکتب عاشورا آموختهایم که چراغ حق هرگز خاموش شدنی نیست و همواره راهی روشن پیش روی بشریت خواهد بود.
همانگونه که پس از شهادت امام حسین(ع)، علمداری دیگر راه او را ادامه داد، امروز نیز پرچم هدایت و رهبری جامعه اسلامی و ایران، با تدبیر و درایت خبرگان ملت، به دست خلف شایسته آن رهبر شهید سپرده شده است.
انتخاب حکیمانه حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، را به مردم بزرگ ایران تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارم. امید است در پرتو رهنمودهای حکیمانه ایشان و با همدلی و همزبانی مردم شریف ایران، شاهد ایرانی منسجمتر و آبادتر باشیم.