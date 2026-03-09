همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبریک سخنگوی دولت به رهبری جدید انقلاب اسلامی

سخنگوی دولت انتخاب آیت الله مجتبی خامنه ای را به رهبری جدید انقلاب اسلامی تبریک گفت .

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پیامی نوشت:  وقتی در شب عاشورای امسال، امر به خواندن "ایران، ایران" فرمود، باید درمیافتیم که او سیدالشهدای ایران زمین است؛ همان که در ایام پرفیض رمضان، در کنار فرزندان و یاران خود، به دست شقی‌ترین انسان‌ها به فیض شهادت نائل آمد.

از مکتب عاشورا آموخته‌ایم که چراغ حق هرگز خاموش شدنی نیست و همواره راهی روشن پیش روی بشریت خواهد بود. 

همان‌گونه که پس از شهادت امام حسین(ع)، علمداری دیگر راه او را ادامه داد، امروز نیز پرچم هدایت و رهبری جامعه اسلامی و ایران، با تدبیر و درایت خبرگان ملت، به دست خلف شایسته آن رهبر شهید سپرده شده است.

انتخاب حکیمانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، را به مردم بزرگ ایران تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارم. امید است در پرتو رهنمودهای حکیمانه ایشان و با همدلی و هم‌زبانی مردم شریف ایران، شاهد ایرانی منسجم‌تر و آبادتر باشیم.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل