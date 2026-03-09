واکنش عارف به فضاسازی ترامپ درباره تیم ملی فوتبال زنان ایران

«‌معاون اول رئیس‌جمهور در تماس با وزیر ورزش و جوانان و در واکنش به فضاسازی‌های دروغین درباره تیم ملی فوتبال بانوان گفت: هیچ‌کس حق ندارد در امور خانوادگی ملت ایران دخالت کند و نقش دایه مهربان‌تر از مادر را بازی کند. ترامپ بارها، به‌ویژه در همین جنگ اخیر، نشان داده است که دغدغه‌ای جز فشار و دشمنی با مردم ایران ندارد.

در عین حال تصمیم هر فرد برای ماندن یا رفتن انتخاب شخصی اوست و هیچ‌کس در این سرزمین به‌خاطر خطاهای احساسی از وطن طرد نمی‌شود. اینها فرزندان همین ملت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران امنیت آنان را تضمین می‌کند.

ترامپ و حامیان صهیونیستی‌اش بدانند با این بازی‌ها نمی‌توانند میان ملت ایران و کشورشان شکاف ایجاد کنند؛ ایران با آغوش باز پذیرای فرزندان خود است.»