حزب مردم‌سالاری:

آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای ادامه‌دهنده راه امام خمینی(ره) خواهند بود

حزب مردم‌سالاری در بیانیه‌ای با قدردانی از مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد وی همانند آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای، ادامه‌دهنده راه بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) باشد و و از مردم خواست با حفظ انسجام و وحدت ملی از رهبری جدید تبعیت کنند.

به گزارش ایلنا، متن  این پیام به شرح زیر است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم شریف ایران در ایام ماه مبارک رمضان و تشکر از مجلس خبرگان رهبری که در شرایط سخت و جنگی، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام کردند امیدواریم ایشان نیز همانند امامِ شهید آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای، ادامه‌ دهنده راه بنیان‌گذار مردمیِ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) باشند.

با آرزوی توفیقات فراوان برای ایشان و پیروزی نهایی برای جمهوری اسلامی ایران، آحاد مردم شریف را به حفظ انسجام و وحدت ملی  وتبعیت  از معظم  له دعوت می‌کنیم.

حزب مردم‌سالاری - ۱۸ اسفند ۱۴۰۴

 

انتهای پیام/
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
