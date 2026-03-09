سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص):

شرایط در سرزمین‌های اشغالی در پی حملات ایران آژیر به آژیر شده است

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: نرخ مدیریت شده حملات نیروهای مسلح ایران با اقدام تهاجمی پله پله و مرحله به مرحله بر هیمنه پوشالی دشمن فرود می‌آید.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) اعلام کرد: شرایط در منطقه و سرزمین‌های اشغالی در پی حملات هوشمندانه ایران آژیر به آژیر شده است.

وی خاطرنشان کرد: یگان‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دقت و برنامه در کمین نظامیان آمریکایی هستند.  رصدهای میدانی نشان از آن دارد که رژیم صهیونیستی با حبس ساکنان اراضی اشغالی در مناطق شمالی و مرکزی در صدد ایجاد سپر انسانی برای محافظت از نظامیان خودش می‌باشد. 

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) گفت: نرخ مدیریت شده حملات نیروهای مسلح ایران با اقدام تهاجمی پله پله و مرحله به مرحله بر هیمنه پوشالی دشمن فرود می‌آید و هر شلیک برابر است با ۸۰ اصابت در نقاط مختلف. 

وی بیان کرد: پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی هر روز شاهد اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایران هستند و هر ساعت و هر دقیقه که اراده نیروهای مسلح ما بر آن باشد تسلیحاتمان روانه آن اهداف خواهند شد. 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
