سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص):
شرایط در سرزمینهای اشغالی در پی حملات ایران آژیر به آژیر شده است
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: نرخ مدیریت شده حملات نیروهای مسلح ایران با اقدام تهاجمی پله پله و مرحله به مرحله بر هیمنه پوشالی دشمن فرود میآید.
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) اعلام کرد: شرایط در منطقه و سرزمینهای اشغالی در پی حملات هوشمندانه ایران آژیر به آژیر شده است.
وی خاطرنشان کرد: یگانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دقت و برنامه در کمین نظامیان آمریکایی هستند. رصدهای میدانی نشان از آن دارد که رژیم صهیونیستی با حبس ساکنان اراضی اشغالی در مناطق شمالی و مرکزی در صدد ایجاد سپر انسانی برای محافظت از نظامیان خودش میباشد.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) گفت: نرخ مدیریت شده حملات نیروهای مسلح ایران با اقدام تهاجمی پله پله و مرحله به مرحله بر هیمنه پوشالی دشمن فرود میآید و هر شلیک برابر است با ۸۰ اصابت در نقاط مختلف.
وی بیان کرد: پایگاههای آمریکا در منطقه و سرزمینهای اشغالی هر روز شاهد اصابت موشکها و پهپادهای ایران هستند و هر ساعت و هر دقیقه که اراده نیروهای مسلح ما بر آن باشد تسلیحاتمان روانه آن اهداف خواهند شد.