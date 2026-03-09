بیانیه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مناسبت انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مناسبت انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است،
بسم الله الرحمن الرحیم
در پی مصیبت عظیم ملت ایران و آزادگان جهان در شهادت مظلومانه و موج آفرین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (ره) بدست آمریکا و صهیونیسم متجاوز و جنایتکار، مجلس خبرگان رهبری در کوران جنگ تحمیلی و زیر بمباران سنگین دشمن، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای دامت برکاته را به عنوان ولی فقیه و رهبر جدید انقلاب اسلامی برگزید.
این انتخاب شایسته در یکی از تلخترین و خطیرترین روزهای تاریخ ایران و اسلام، تسکینی بر دلهای بیتاب و داغدار امت اسلامی گردید که به یاری پروردگار تداوم حیات جمهوری اسلامی ایران را بهرغم بدخواهی دشمنان کور دل تضمین خواهد نمود.
در این انتخاب بموقع، وظیفه سنگین رهبری انقلاب اسلامی به دست عالمی پارسا، شجاع، مدیر و مدبر سپرده شد که در امتحانی بهغایت دشوار، امام و پدر عالیقدر و مادر مکرمه و همسر مؤمنه و خواهر گرامی و بستگان عزیزی رحمه الله علیهم را یکجا تقدیم آستان احدیت نمود و بهعنوان شهید زنده از بوته آزمایش الهی سربلند بیرون آمد.
رجاء واثق دارد که معظمله بهفضل الهی با پیروی و پشتیبانی ملت بزرگ و با وفای ایران، پیشرفت تمدنی ایران اسلامی را، بر بنیانی که حضرت امام راحل عظیم الشأن و امام خامنهای شهید رحمه الله علیهما استوار ساختند، با کفایت و اقتدار بهسوی مراتب والایی از بهروزی و سعادت رهنمون خواهند ساخت.
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت