بیعت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا،متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‌(نساء آیه ۵۹)

با وجود دشمنی آمریکا و صهیونیسم خونخوار و جنایتکار در به شهادت رساندن زعیم و ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمةالله علیه) و نشاندن داغی جانسوز بر سینه آزادگان عالم، خداوند مزد صبر و شکیبایی ملت عزیز ایران را با تصمیم متقن و دقیق مجلس خبرگان در انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) به آنها عطا فرمود و بار دیگر، مکر دشمنان اسلام و ایران را به خودشان برگرداند.

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، طی چهل و هفت سال گذشته، در سایه رهبری حکیمانه و الهام‌بخش امامین انقلاب، مسیر عزت و اقتدار را پیموده است و بدون شک امروز با لطف خداوند و عنایت حضرت ولیعصر(عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) تحت رهبری داهیانه و بینش عمیق حضرتعالی با قدرت به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی پیش خواهد رفت.

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) افتخار دارد در طول سال‌های گذشته، همواره از سوی امام شهید انقلاب (قدس‌سره‌الشریف) مورد عنایت بوده تا جایی که آن قائد شهید، از این مجموعه با عنوان بازوی اجرایی قوی دولت‌های مختلف یاد کردند در این دوران جدید نیز، تمام مدیران و کارکنان قرارگاه، ضمن اعلام بیعت و وفاداری از اعماق جان و دل با رهبر و مقتدایمان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) اعلام می‌دارند که برای سازندگی و آبادانی ایران اسلامی از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهند کرد و تمام همت خود را مصروف فتح قله‌های افتخار و سربلندی ایران خواهند نمود.

عبدالرضا عابد

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)

