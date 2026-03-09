قدردانی از حماسه ماندگار ملت ایران در رستاخیز عظیم بیعت میلیونی

۱۸ اسفند یوم الله شد و مردم مجاهد و انقلابی این سرزمین پاک در نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان با زبان روزه و در میان بمباران وحشیانه مناطق مسکونی توسط آمریکای جنایتکار و رژیم کثیف صهیونیستی، صفحه درخشان جدیدی در دفتر انقلاب اسلامی خلق کردند. با حمد و سپاس بیکران به درگاه پروردگار متعال که بار دیگر عنایت خاص خود را شامل حال ملت مؤمن و انقلابی ایران گردانید و با درود و سلام بی‌پایان بر روح مطهر بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، و با نثار درودهای بی‌شمار بر ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ رمضان و به ویژه شهید والامقام، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای(ره) که عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای کلمه توحید و صیانت از حریم اسلام و ایران سپری نمود و سرانجام در همین راه مقدس به فیض عظیم شهادت نائل آمد، مراتب تقدیر و امتنان عمیق از حماسه ماندگار و بی‌نظیر آحاد ملت شریف ایران در اجتماع سراسری «میثاق با امام شهید امت و بیعت با رهبر منتخب خبرگان ملت» اعلام می‌دارد.

و اینک ملت عاشورایی ایران، آنچنان که در طول قریب به نیم قرن گذشته همواره پای عهد و پیمان خود با ولایت ایستاده است، بار دیگر با حضور عالمانه و قهرمانانه خود، رستاخیز عظیم ملی را رقم زد که در تاریخ انقلاب اسلامی کم‌نظیر بود. اجتماع بیشمار مردم در میدان انقلاب تهران و دیگر اماکن تجمعی سراسر کشور، به راستی تبدیل به دریایی بیکران از انسان‌های عاشق و دلداده شد که با مشت‌های گره کرده و ندای «لبیک یا خامنه‌ای»، بار دیگر پیوند ناگسستنی امت با ولایت را به رخ جهانیان کشیدند. موج‌های خروشان جمعیت، هراس بر اندام استکبار افکند و طنین «الله اکبر» و «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» ملت ایران، چنان در جهان پیچید که کاخ‌های ظلم و ستم را به لرزه درآورد و یاد و خاطره بیعت تاریخی ملت ایران با رهبر شهید در سال ۱۳۶۸، امروز در این اجتماع عظیم، با شکوهی صدچندان زنده شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بر خود لازم می‌داند از یکایک آحاد ملت شریف ایران، اعم از زن و مرد، پیر و جوان، قشرهای مختلف مردم، نخبگان علمی و حوزوی، دانشگاهیان، فرهنگیان، صنعتگران، هنرمندان، کارگران، کشاورزان، ایثارگران و خانواده معظم شهدا، که با حضور حماسی و پرشور خود، این شکوه ماندگار را رقم زدند و بار دیگر اثبات کردند که ملت ایران، ملتی موقعیت شناس، زنده، بیدار، آگاه و وفادار به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است، صمیمانه تقدیر و تشکر نماید.

از خداوند متعال مسئلت داریم که سایه رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(دامت برکاته) را بر سر ملت ایران مستدام بدارد، توفیقات ایشان را در هدایت کشتی انقلاب در میان امواج متلاطم جهانی روزافزون گرداند، روح مطهر امام راحل(ره) و امام شهید(ره) را با اجداد طاهرینشان محشور فرماید، و ما را در پیمودن این راه پرافتخار، ثابت‌قدم و پیروز بدارد.

و ما توفیقنا الا بالله العلی العظیم

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی