پیام ولایتی درباره انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر ولایتی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

دل‌های سوخته همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان پس از داغ شهادت امام خامنه‌ای با انتخاب شایسته مجلس محترم خبرگان رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) رهبر سوم انقلاب اسلامی در معرکه رویارویی جبهه حق و باطل به ساحل امن و آرامش رسید.

الحمدالله

