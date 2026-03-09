در ایکس مطرح شد:
پیام ولایتی درباره انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی
مشاور امور بینالمللی رهبر شهید انقلاب گفت: با انتخاب رهبر سوم انقلاب توسط مجاس خبرگان در معرکه رویارویی جبهه حق و باطل به ساحل امن و آرامش رسید.
به گزارش ایلنا، علیاکبر ولایتی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دلهای سوخته همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان پس از داغ شهادت امام خامنهای با انتخاب شایسته مجلس محترم خبرگان رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مد ظله العالی) رهبر سوم انقلاب اسلامی در معرکه رویارویی جبهه حق و باطل به ساحل امن و آرامش رسید.
الحمدالله