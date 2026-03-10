جوکار در گفتوگو با ایلنا:
برای اسکان فوری آسیبدیدگان حملات، هتلها و مهمانسراها در نظر گرفته شده است/ مترو و زیرزمین ساختمانهای مستحکم قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه را دارند
محمدصالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره شرایط کشور گفت: ابتداً از اقدام انقلابی، هوشمندانه و دشمن شکن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که با انتخاب سریع، قاطع و مدبرانه فردی را که عصاره فضائل فقاهت و شجاعت امام شهید است، تشکر میکنم. امیدوارم که سومین سکاندار انقلاب اسلامی، در این مسیر بر اساس سیره نظری و عملی امام شهید ما و مکتب انسانساز امام شهید ما، این مسیر و پرچمی را که برای مبارزه با کفر و شرک برافراشته شده انشاءالله ادامه دهد.
رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراها خاطرنشان کرد: ملت عزیز ما، فرزندان مکتب عاشورا و تربیتیافتگان مکتب ولایت هستند و انشاءالله دست ارادت و فرمانبرداری مطلق نسبت به رهبری امام خامنهای عزیزمان داشته باشند و انشاءالله برای اجرای منویات ولی فقیه جان فدا شویم.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، وضعیت ما در میدان بسیار خوب و مطلوب است، تاکید کرد: آنچه که ما میبینیم، بر اساس راهبردهایی که امام شهید ما داشتند، نیروهای مسلح ما و جانفدایان ملت امروز در عرصه نبرد اقدامات بسیار مهمی در تخریب زیرساختهای راداری و پایگاههای دشمن انجام دادهاند و این دست برتری است که امروز رزمندگان ما در صحنه نبرد دارند و قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد. انشاءالله به یاری خداوند متعال و به اذن او بتوانیم پای آمریکاییها را در منطقه قطع کنیم محو و نابودی رژیم صهیونیستی را انشاءالله شاهد باشیم.
جوکار در خصوص لزوم وجود پناهگاهها در شرایط جنگی بیان کرد: ما در زمان دفاع مقدس پناهگاههایی داشتیم که میتوان از آنها استفاده کرد. ساختار مترو هم به گونهای است که میتواند به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: برخی از ساختمانها هم دارای استحکام بسیار خوبی هستند که واحدهای زیرزمینی آنها قابل استفاده است؛ این موارد آماده شده و مهیا هستند و آمادگی دارند که مردم بتوانند از آنها استفاده کنند. البته ملت ما غالباً اینگونه نبودهاند که استفاده از پناهگاه داشته باشند. در شبهای گذشته بعد از شهادت امام عزیز ما نگاه کنید؛ مردم ما در سوگ امامشان همواره در میدان بودهاند و در صحنه نبرد حضور دارند. این ملت شجاع واقعاً هیچ باکی از بمبارانهای دشمن ندارند.
رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراها بیان کرد: البته دشمن با کشتار دانشآموزان لکه ننگ دیگری برای خود خریداری کرد و بدون رعایت چارچوبها و قوانین، متأسفانه مناطق مسکونی، درمانی و آموزشی ما را مورد حمله قرار میدهد. این مسئله نشان میدهد که دشمن هیچ قاعدهای را قبول ندارد و از هر وسیلهای استفاده میکند تا به هدف خود برسد.
وی ادامه داد: در مقابل رزمندگان ما را نگاه کنید؛ تماماً پایگاههای نظامی آنها را مورد حمله قرار دادهاند، چه در خاک سرزمینهای اشغالی و چه در پایگاههای آمریکا در سطح منطقه. در مقابل، ملت شجاع و قهرمان ایران اسلامی در همه شهرها، حتی در روستاها، در صحنه حضور دارند. این مهمترین رکن قدرت ملی ما محسوب میشود؛ اینکه ملت در کنار نیروهای مسلح قرار دارند.
جوکار خاطرنشان کرد: درست است که نیروهای مسلح ما در میدان عمل هستند، اما پشتیبان اصلی آنها، همانند هشت سال دفاع مقدس، مردم عزیز و ملت بزرگ ایران بوده و خواهند بود.
وی درباره اسکان مردم جنگ زده و فراهم کردن سرپناه برای مردمی که خانه و مسکن خود را در بمباران دشمن از دست دادهاند و اکنون تحت سختی و مشقت هستند، گفت: دشمنان دقیقاً به دنبال همین هستند؛ میخواهند فشار بر مردم را افزایش دهند. آنها به خوبی تشخیص دادهاند که این ملت همچنان پایدار و مقاوم در صحنه حضور دارد، لذا صحنه نبرد را به مناطق مسکونی و مدارس کشاندهاند تا عملیات روانی ایجاد کنند و فضای ترس به وجود آورند. اما ملت ما تاکنون در برابر دشمن هیچ عقبنشینی نداشته و مقاومت کرده است.
رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراها تاکید کرد: با این حال، ما باید در جاهایی که آسیب وارد میشود، اقدامات لازم را انجام دهیم. منابعی در اختیار شهرداری تهران قرار دارد که بلافاصله کسانی که مناطق مسکونیشان مورد حمله قرار گرفته، در هتلها، مهمانسراها و مکانهایی از این دست اسکان داده شوند؛ تا انشاءالله از این جهت مشکلی برای مردم پیش نیاید.