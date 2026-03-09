بیانیه دیوان محاسبات کشور درباره انتخاب رهبر سوم انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، دیوان محاسبات کشور با صدور بیانیه‌ای، انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری را جلوه‌ای از پیوند تجربه نسل دفاع مقدس، تربیت علمی دینی و ظرفیت نسل جوان انقلاب دانست و بر ضرورت هم‌افزایی نسل‌ها در مسیر تحقق افق‌های ترسیم‌شده در بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در پرتو مجاهدت‌ها و فداکاری‌های ملت بزرگ ایران در مسیر تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و اعتلای ایران عزیز، همواره شخصیت‌هایی که تجربه میدانی دفاع مقدس، تربیت علمی عمیق و شناخت دقیق از واقعیت‌های اجرایی کشور را به‌صورت توأمان دارا بوده‌اند، مورد توجه نخبگان و افکار عمومی قرار گرفته‌اند.

حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، فرزند صالح رهبر شهید انقلاب، از جمله چهره‌هایی است که از حضور در جبهه‌های دفاع مقدس و جانبازی در جنگ تحمیلی رمضان تا تعلق به خانواده‌ای برخاسته از مرجعیت، برخورداری از تحصیلات عالی حوزوی و آشنایی نزدیک با مسائل فکری و اجرایی کشور در مکتب قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای را دارا بوده و مجموعه‌ای کم‌نظیر از تجربه، شناخت و تعهد را در شخصیت ایشان شکل داده است.

انتخاب ایشان به‌عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری جلوه‌ای از درایت این نهاد قانونی در توجه به پیوند میان تجربه نسل دفاع مقدس، تربیت علمی دینی و ظرفیت نسل جوان انقلاب است؛ انتخابی که می‌تواند مسیر تحقق شاخص‌ها و افق‌هایی را هموار کند که در بیانیه گام دوم انقلاب به‌عنوان نقشه راه آینده کشور ترسیم شده است.

در شرایطی که کشور بیش از پیش نیازمند هم‌افزایی نسل‌های مختلف انقلاب، بهره‌گیری از تجارب پیشینیان و نقش‌آفرینی نسل جوان متعهد است، چنین پیشینه‌ای می‌تواند در تقویت این پیوند و پیشبرد مسئولانه امور کشور مؤثر و راهگشا باشد.

دیوان محاسبات کشور

