پیام بیعت رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با رهبر انقلاب اسلامی
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّظلّهالعالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
در پی انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، خدائیان در پیامی انتخاب آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی با رأی مجلس خبرگان را تبریک گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم (نساء، ۵۹
هرچند شهادت مظلومانه رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، همانند شهادت جد بزرگوارشان حضرت حسین بن علی (ع)، داغی جانکاه بر دلها نهاده و قلب ملت بزرگ ایران اسلامی را در اندوهی عمیق فرو برده است، اما انتخاب خلف صالح و شایسته ایشان که چهرهای شناختهشده در ابعاد گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی بوده و کولهباری از تجربیات گرانسنگ در همراهی و همگامی با رهبر شهید انقلاب اسلامی را در کارنامه خود دارد، از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، توطئههای دشمنان قسمخورده این مرز و بوم را خنثی ساخته، موجی از امید و دلگرمی در میان آحاد ملت ایجاد کرده و خونی تازه در رگهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جاری ساخته است.
این اقدام مجلس خبرگان رهبری جلوهای روشن از بصیرت، درایت و دور اندیشی این نهاد عالی در صیانت از ثبات، انسجام ملی و استمرار راه پرافتخار انقلاب اسلامی به شمار آمده وشایسته قدردانی و تقدیر است
در این مسیر انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، عنایتی آشکار از الطاف الهی و رویدادی مهم در تداوم مسیر انقلاب اسلامی و پاسداشت آرمانهای والای امام راحل (ره) و اهداف رهبری شهید عظیم الشان و شهدای گرانقدر این شجره طیبه است.
این انتخاب که با رأی قاطع مجلس خبرگان رهبری صورت گرفت، نشاندهنده عزم و تدبیر این نهاد عالی در صیانت از ثبات، انسجام و استمرار راه پرافتخار انقلاب اسلامی است.
بیتردید در مقطع حساس کنونی، هدایت حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مجتبی خامنهای، پشتوانهای ارزشمند برای تقویت همبستگی ملی، پیشرفت کشور و تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی خواهد بود.
این انتخاب شایسته را به پیشگاه حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه)، ملت شریف و بصیر ایران اسلامی، حوزههای علمیه، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، نیروهای مسلح، دانشگاهیان و تمامی دلدادگان انقلاب اسلامی تبریک و تهنیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی و توفیق روزافزون ایشان را در هدایت و رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.
اینجانب و تمامی کارکنان سازمان بازرسی کل کشور، با قلبی سرشار از ایمان و اخلاص، ضمن تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، پیمان میبندیم که تا آخرین توان و با همه ظرفیتهای قانونی، در مسیر صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی، پاسداری از عدالت، عزت و استقلال کشور و اعتلای پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی فروگذار نکنیم
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور