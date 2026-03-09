کشتار بی رحمانه دختران مدرسه میناب جنایت جنگی است

سفیر ایران در ژنو گفت: هدف قرار دادن بی‌رحمانه مدرسه میناب یک جنایت جنگی بود و مسئولیت این اقدام بر عهده ایالات متحده و اسرائیل به‌عنوان مهاجمان است.

به گزارش ایلنا، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو امروز دوشنبه در جریان نشست ۶۱ شورای حقوق بشر اظهار داشت: «امروز مردم ایران در سوگ کشته شدن ۱۶۸ دختر دانش‌آموز بی‌گناه هستند که در نخستین روز حملات غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل به تمامیت ارضی ایران، به‌طرز وحشیانه قتل‌عام شدند.

سفیر کشورمان تاکید کرد: «هدف قرار دادن بی‌رحمانه مدرسه میناب در ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) و کشتار دخترانی بین ۷ تا ۱۲ سال، یک جنایت جنگی و جرمی است که بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم ممنوع شده است.»

بحرینی تصریح کرد: «بدون هیچ ابهام و تردیدی، مسئولیت این اقدام بر عهده ایالات متحده و اسرائیل به‌عنوان مهاجمان است. حملات غیرقانونی علیه ایران محکوم است و هدف قرار دادن غیرنظامیان، از جمله مدارس و کودکان، اقدامی به‌شدت نکوهیده و نفرت‌انگیز است.»

در جریان این نشست، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نماینده ویژه دبیرکل در امور کودکان و مخاصمات مسلحانه، نماینده کمیته حقوق کودک و نماینده سازمان صلیب سرخ، حمله به مدارس در حین جنگ‌ها و مخاصمات را محکوم کردند.

معاون کمیسر‌عالی حقوق بشر و نماینده کمیته حقوق کودک، ضمن اشاره به کشته شدن بیش از ۱۶۰ کودک در مدرسه میناب، مراتب تاسف خود نسبت به این حادثه دلخراش را ابراز کردند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
