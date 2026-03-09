کشتار بی رحمانه دختران مدرسه میناب جنایت جنگی است
سفیر ایران در ژنو گفت: هدف قرار دادن بیرحمانه مدرسه میناب یک جنایت جنگی بود و مسئولیت این اقدام بر عهده ایالات متحده و اسرائیل بهعنوان مهاجمان است.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد؛
به گزارش ایلنا، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو امروز دوشنبه در جریان نشست ۶۱ شورای حقوق بشر اظهار داشت: «امروز مردم ایران در سوگ کشته شدن ۱۶۸ دختر دانشآموز بیگناه هستند که در نخستین روز حملات غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل به تمامیت ارضی ایران، بهطرز وحشیانه قتلعام شدند.
سفیر کشورمان تاکید کرد: «هدف قرار دادن بیرحمانه مدرسه میناب در ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) و کشتار دخترانی بین ۷ تا ۱۲ سال، یک جنایت جنگی و جرمی است که بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم ممنوع شده است.»
بحرینی تصریح کرد: «بدون هیچ ابهام و تردیدی، مسئولیت این اقدام بر عهده ایالات متحده و اسرائیل بهعنوان مهاجمان است. حملات غیرقانونی علیه ایران محکوم است و هدف قرار دادن غیرنظامیان، از جمله مدارس و کودکان، اقدامی بهشدت نکوهیده و نفرتانگیز است.»
در جریان این نشست، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نماینده ویژه دبیرکل در امور کودکان و مخاصمات مسلحانه، نماینده کمیته حقوق کودک و نماینده سازمان صلیب سرخ، حمله به مدارس در حین جنگها و مخاصمات را محکوم کردند.
معاون کمیسرعالی حقوق بشر و نماینده کمیته حقوق کودک، ضمن اشاره به کشته شدن بیش از ۱۶۰ کودک در مدرسه میناب، مراتب تاسف خود نسبت به این حادثه دلخراش را ابراز کردند.